L'addio ad Anita Garibaldi Hibbert, pronipote del'Eroe dei Due Mondi - Terzo Binario News

Il ricordo dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli di Civitavecchia

E’ morta nella sua residenza di Londra, il 28 settembre scorso Anita Garibaldi Hibbert, pronipote in linea diretta di Giuseppe Garibaldi dell’Eroe dei due mondi. Figlia di Ezio e nipote di Ricciotti a Civitavecchia era una presenza attesa in questo ultimo decennio quando, alla fine di maggio, con le Associazioni Garibaldine, passava diretta in Sardegna, a rendere omaggio alla tomba del condottiero a Caprera, dove era morto il 2 giugno del 1882.

Questo rito, che era iniziato l’anno dopo la scomparsa dell’Eroe, si è perpetuato per più di un secolo facendo accorrere sotto la statua dell’eroe eretta nel 1890, cittadini e autorità per un breve ma sentito saluto.

Innamorata dei valori Risorgimentali e della figura dell’eroe e della moglie, Anita era spesso in Italia a diffonderne la memoria e l’amore per la libertà e per indicare alle donne la via del coraggio e della forza per combattere le avversità, che oggi come ieri che si presentano sulla loro strada.

Per questo compito che si era assunta e aveva portato avanti con coraggio e determinazione le fu conferita dal Presidente Carlo Azelio Ciampi nel 1999 l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana.

Nell’immaginario collettivo dei civitavecchiesi poi “Peppino” è rimasto vivo come lo era negli anni dopo l’Unità nazionale, quando, ospite dei suoi compagni sopravvissuti alle battaglie, discuteva del futuro dell’Italia e appoggiava in segreto quei popoli che ancora vivano sotto la tirannide.

E’ doveroso ricordare e onorare la memoria di Donna Anita per la sua opera di storica e cultrice della memoria, alimentando un fuoco che non si deve mai spegnere per il bene delle generazioni future.

Maria Grazia Verzani per l’Associazione Amici del Fondo Ranalli.