L'addio ad Andrea: oggi i funerali, riposerà accanto ai genitori. Lutto cittadino a Oriolo - Terzo Binario News

Sono in programma oggi 11 gennaio, a Soriano del Cimino, i funerali di Andrea Trifolelli, il 25enne travolto ieri dal treno all’altezza della stazione di Oriolo. Il giovane sarà seppellito accanto ai genitori.

Ancora sconvolta la comunità oriolese: Andrea era conosciutissimo, oltre che un grandissimo tifoso della Lazio.

La linea ferroviaria è rimasta paralizzata con soppressi dalle 7,20 e pendolari bloccati. Alle 11,50 Rfi ha fatto sapere che è stato riattivato il traffico ferroviario fra Bracciano e Capranica (linea Roma–Viterbo, sospeso dalle 7,20 per l’investimento di una persona fra Bassano e Oriolo. Nel corso della sospensione tre regionali sono stati cancellati e nove limitati nel percorso”.

“Con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino a seguito della tragica scomparsa di Andrea Trifolelli – ha comunicato l’Amministrazione Comunale – invitiamo tutta la comunità e gli esercizi commerciali a rispettare per le 15,30, l’orario delle esequie, un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata di domani qualsiasi attività superflua. Con rispetto, ci stringiamo al dolore della sorella, della famiglia e degli amici”. In segno di deferenza, durante la cerimonia funebre sarà presente il gonfalone di Oriolo Romano.