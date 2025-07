L'addio a Flavio Baghini del Galilei di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Flavio, sentiremo profondamente la tua mancanza, ma porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua umanità. Grazie per tutto ciò che ci hai donato”.

Così, nelle parole del neodiplomato Giulio Dani, studenti e studentesse del Liceo Galilei di Santa Marinella hanno salutato il bidello del loro cuore, Flavio Baghini, venuto improvvisamente a mancare lo scorso 10 luglio, all’età di 52 anni.

Increduli e addolorati, ieri 14 luglio, ragazzi e ragazze del Galilei hanno organizzato presso il cortile dell’istituto un momento di raccoglimento molto partecipato, per ricordare Flavio e condividere il dolore per la sua scomparsa. Fra i presenti anche il fratello Dario, che ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato, ed anche molti ex alunni, tornati appositamente a scuola per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita scolastica e umana di tanti.



Flavio era molto più di un collaboratore scolastico: con la sua disponibilità, il suo sorriso e la presenza costante, è stato per anni un punto di riferimento per intere generazioni. La sua gentilezza, la dedizione alla scuola e il rispetto verso tutti, lo avevano reso una persona stimata e amata.



La comunità del Liceo Galilei si è stretta quindi nel ricordo di un uomo buono e silenziosamente prezioso. Il suo esempio resterà vivo nei corridoi della scuola e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Lo ha ricordato Giulio Dani: “Oggi ci ritroviamo qui per ricordare Flavio, il nostro caro collaboratore scolastico, un grande gigante gentile che ha toccato le vite di tutti noi. Flavio non era solo parte della nostra scuola, ma un vero e proprio pilastro della nostra comunità.



Il suo sorriso, le sue camicie originali, i suoi libri e la sua passione per la Roma, lo rendevano inconfondibile. Era sempre disponibile ad offrire supporto, un ascolto attento o una parola di incoraggiamento. La sua presenza affettuosa e il suo spirito gioioso hanno reso il nostro percorso scolastico più leggero. Non lo dimenticheremo”.