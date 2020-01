L'acqua di Ladispoli va ad Acea, mentre la politica si rimpalla le colpe - Terzo Binario News

di Francesco Scialacqua

L’acqua di Ladispoli passa ad Acea. E’ scritto da tempo nero su bianco nonostante la politica a Ladispoli abbia continuato per diverso tempo a far nutrire false speranze ai cittadini.

Una riflessione, quella che segue, che non ha alcuna pretesa di individuare le colpe dell’uno o dell’altro schieramento, ma che vuole mostrare come l’immaturità della politica continui a tenere all’oscuro i cittadini da quello che è il vero stato delle cose.

Innanzitutto va riconosciuto che le ultime amministrazioni comunali, compresa l’attuale, hanno tentato per vie legali di fermare il passaggio. Lo hanno fatto non da sole, ma costituendo un insieme di comuni che nel tempo hanno perso però sia i ricorsi al TAR sia al Consiglio di Stato.

L’impressione che si è avuta, al di fuori dell’agone politico, è di una battaglia il cui esito era scontato anche ai proponenti. Barricate o proteste plateali, viste in altri contesti, non si sono viste in questa disputa per l’acqua. Nessuno in fondo ha avuto il coraggio di prendere veramente di petto questa battaglia, proprio per il suo risultato pressoché scontato. Nessuno ha messo la faccia per non rischiare di indossare la maglia del perdente.

Così nel tempo tutti hanno tentato di infiammare i cittadini rispetto all’usurpazione dell’acqua pubblica, quando ben si sapeva che il passaggio ad Acea era già scritto.

Il capitolo finale di questa storia consiste ormai nel rimpallo delle responsabilità, nel voler gettare la colpa all’altra parte. Il documento di “resa” portato in consiglio dall’amministrazione era di fatto già scritto da tempo. Sia ben chiaro che chi sta scrivendo lo ritiene probabilmente un atto positivo volto comunque a governare questo passaggio.

Il consiglio comunale aperto ha rappresentato di fatto solo il palcoscenico per la spartizione delle responsabilità non tenendo conto che di fatto Ladispoli nel medio periodo avrebbe rischiato di mettere a repentaglio la buona gestione del servizio.

Ne è testimonianza la situazione economica difficile che sta passando la Flavia Servizi la quale sta perdendo pezzi oltre che a ridimensionare l’attività nei confronti dei cittadini. Ne è chiaro esempio la recente chiusura dell’ufficio pubblico vicino al comune. Probabilmente i bassi costi del servizio idrico non erano più sostenibili per mantenere in ordine la società e, nell’incapacità atavica della politica di prendere decisioni impopolari, il rischio nel tempo sarebbe stato un fallimento piuttosto che un adeguamento dei costi al reale servizio.

Ma ormai queste considerazioni sono acqua passata. La gestione idrica passa ad Acea con sommo dispiacere dei cittadini traditi dal loro Stato che li aveva chiamati al voto per esprimersi sulla gestione pubblica di questo servizio.

Sarebbe però dignitoso chiudere qui la partita senza continuare con le polemiche politiche strumentali. La politica spieghi chiaramente come stanno andando le cose.