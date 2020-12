L'acqua di Ladispoli resta non potabile - Terzo Binario News

Sono giunte poco fa le analisi dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale effettuate lo scorso 9 dicembre dal gestore del servizio idrico Flavia Servizi.

Dai referti pervenuti si riscontra un lieve sforamento del parametro arsenico, che è risultato oltre i limiti consentiti (valore 10) nei punti di campionamento piazza delle Sirene (valore 11) e via delle Rose (valore 13).

Nel punto di campionamento di piazza Odescalchi l’arsenico è invece risultato nella norma.

Tutti gli altri valori, chimici e batteriologici, risultano nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

La Asl Rm 4, su nostra richiesta, ha effettuato i campionamenti il giorno successivo, giovedì 10 dicembre; l’esito delle analisi è atteso per domani.

In attesa di ricevere il referto della Asl l’ordinanza di non potabilità resterà in vigore.

Alessandro Grando