Laboratorio povero, le docenti del Maroni di Civitavecchia insegnano ai prof delle medie • Terzo Binario News

Un successo il convegno nazionale di Bologna organizzato dall’Itis di via Corradetti

L’anno di scuola-polo del Marconi di Civitavecchia si è concluso con l’organizzazione del convegno di Bologna in cui si è “insegnato agli insegnanti” delle scuole medie come allestire i laboratori poveri in classe.

In virtù del ruolo, è spettato all’Itis di via Corradetti occuparsi di mettere in piedi l’evento denominato Progetto Ls-Osa, coordinato dal Ministero dell’Istruzione con l’Università di Roma Tre e l’Accademia delle Scienze di Torino, che ha riscosso un bel successo nel mondo dei docenti di materie scientifiche.

Il preside Nicola Guzzone ha raccontato come le professoresse Paola De Paolis e Giulia Casini siano state le guide nel convegno tenutosi presso i locali della Fondazione Golinelli, luogo dove insistono dei laboratori attrezzati per questo tipo di esperienze.

Per l’occasione sono stai selezionati 26 tutor che hanno istruito i professori sugli esperimenti da attuare. Esperimenti selezionati in precedenza. “In tutto i partecipanti sono stati 108, oltre 150 le persone presenti a Bologna e 344 le richieste giunte. per la scuola è stato un impegno organizzativo notevole” ha rimarcato Guzzone.

Laboratori di fisica, chimica, biologia e scienze della terra con astronomia (con alcune conferenze in streaming) con la De Paolis e la Casini impegnate nell’organizzazione. “C’è stata una rotazione fra i laboratori – ha detto la professoressa De Paolis – e il gruppo di lavoro formato nel capoluogo felsineo produrrà un resoconto destinato a una piattaforma nazionale. Un bagaglio a cui potranno attingere tutti”.

Terminata l’esperienza di scuola-polo, gli insegnanti che fanno parte del Comitato Tecnico-Scientifico rimangono nella commissione.