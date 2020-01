La Volley Ladispoli torna nel pallone del PalaPanzani entro febbraio - Terzo Binario News

“Il 7 Gennaio la Volley Ladispoli ha riaperto i “battenti” dopo la provvidenziale pausa delle Feste Natalizie. Provvidenziale …, si, perché per noi operatori queste festività sono state utilissime, soprattutto per capire come ripartire dopo l’evento “Tromba d’Aria” dello scorso 13 Dicembre che ha praticamente devastato e reso inagibile il Pallone “N.Panzani” di via Firenze.

Brutta l’impressione che da di se il Pallone quando si percorre per necessità via Firenze. In quanti rallentano la marcia della propria auto riflettendo sulla pericolosità di quell’evento chiedendosi che ne sarà di quella struttura? In questo breve periodo (dal 14 Dicembre al 7 Gennaio) abbiamo dovuto raccogliere le idee sul cosa fare, come fare, cosa proporre, come decodificare la tanta solidarietà ricevuta, cosa chiedere, come organizzare e riprogrammare gli allenamenti in funzione delle svariate esigenze dei tecnici, dei gruppi, delle famiglie e poi riposizionare le gare, le tante gare, nell’unico campo di Pallavolo alternativo omologato per le gare a Ladispoli, il tutto in tempi molto ristretti.

Comunque, il giorno 7 Gennaio, sacrificando una parte delle festività e con un po’ di affanno organizzativo, è ripartita l’intera attività, agonistica e non. Ci siamo riusciti racimolando gli spazi residui, non utilizzati, nelle palestre comunali ed alcuni altri autorizzati dall’Uff. Sport della Città Metropolitana di Roma; tutto al momento sembra poter quadrare in termini di prosecuzione delle attività, naturalmente dando per scontato il superamento di qualche piccolo disagio arrecato ai nostri iscritti.

L’immediata disponibilità manifestata dall’Amm.Comunale già nei giorni immediatamente successivi all’evento, ha prodotto comunque la reale possibilità di poter ripristinare “il Pallone” in tempi molto ristretti; tutto questo nonostante il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche dei giorni successivi che hanno di fatto creato ulteriori danni alla struttura oltre a quelli iniziali ed un conseguente aggravio della spesa necessaria alla risistemazione completa. Ai tanti genitori che durante le festività ci hanno chiesto come poter essere d’aiuto, esprimendo preoccupazione sia per la possibile sospensione dell’attività sportiva che per la difficoltà di un immediato ripristino dell’impianto, abbiamo sempre risposto che, grazie al quotidiano interesse e contatto con gli amministratori comunali, saremmo rapidamente stati in grado di riportare tutto alla normalità.

Infatti, la Determina approvata dall’A.C. in data 19.12.2019 ha avviato subito l’iter per un ripristino essenziale e veloce che avrebbe dovuto soprattutto prevenire ulteriori danni alla struttura; nei giorni successivi all’evento, però, la struttura ha subito ulteriori danni causati dal forte ed incessante vento e tutto è stato di nuovo rimesso in discussione per il conseguente aggravio di spesa.

In quel momento la situazione si era ulteriormente complicata al punto da essere noi stessi indotti a non indugiare oltre e ad intervenire anche con un nostro contributo diretto necessario per completare gli ulteriori lavori necessari. Sempre che non si manifestino ulteriori complicazioni, oggi siamo in grado di poter azzardare una previsione attendibile; incrociamo quindi le dita e diciamo 31 Gennaio prossimo o, al massimo, prima settimana di Febbraio. La Volley Ladispoli, in questa virtuosa ed incessante corsa al ripristino, non vuole solo demandare o assistere inoperosa, ma vuole essere artefice di un’attiva collaborazione, quindi agli abituali compiti di puro volontariato si è provveduto anche a fornire un concreto sostegno di natura economica pur di rendere celere e più ampia la fase di ricostruzione.

Siamo certi che con la volontà di aiutare già manifestata dai tanti amici riusciremo a reperire anche quelle ulteriori risorse che ancora mancano per rendere il Pallone di via Firenze ancora più bello, sicuro e funzionale di prima. E’ per questo obiettivo che Vi invitiamo a partecipare alle prossime nostre iniziative in cantiere che presto conoscerete e che avranno l’intento di raccogliere idee, suggerimenti e soprattutto risorse. Ci auguriamo di riuscire”.

Volley Ladispoli