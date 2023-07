La Volley Ladispoli prepara la nuova stagione agonistica • Terzo Binario News

Soddisfatta per i successi della stagione sportiva appena trascorsa la Volley Ladispoli, consapevole della potenzialità del proprio settore giovanile, mobilita i suoi addetti ai lavori e sta lavorando con impegno per pianificare una nuova stagione che si spera ricca di soddisfazioni.

Tra le novità, inseriamo anche la conclusione dell’esperienza CivitaLad. Un’esperienza sicuramente positiva, che in avvio ha subito evidenziato tutta la sua potenzialità con una promozione, forse prematura, in una Serie, la B1 Femminile (3° serie Nazionale), che si è poi dimostrata difficoltosa da gestire per quei costi e quell’impegno che non hanno più nulla di dilettantistico.

È stata comunque una lodevole iniziativa agonistica che ha avvicinato le due Associazioni del comprensorio, i loro Dirigenti sportivi che hanno messo insieme risorse, strutture ed esperienze; insomma, un’avventura… che non tutte le Società possono annoverare. Resta il fatto che abbiamo toccato con mano un livello di competenza e conoscenza che sicuramente hanno arricchito i nostri rispettivi curriculum. Questa volta è andata bene solo a metà, ma la prossima volta …. andrà sicuramente meglio.

Chiusa questa parentesi, tante altre comunque le novità da raccontare, ad iniziare da un restyling del PalaPanzani. I lavori sono già iniziati ed a breve dovrebbero concludersi anche con una revisione sostanziale del campo di gioco. Poi, come sempre, una grande attenzione si riserva alla pianificazione di tutta l’attività, Agonistica e NON. Un lavoro “certosino” che richiede esperienza, presenza, pazienza e tanta dedizione; un lavoro che inizia con l’aggregazione dei gruppi per fasce di età, prosegue con il completamento degli organici, con la conferma o meno del Tecnico per arrivare infine alla scelta dei Campionati ed ai possibili obiettivi di ogni gruppo squadra. Partendo comunque dai 12 Campionati disputati lo scorso anno, portati avanti e conclusi, oltreché con una promozione ed un primo posto giovanile, anche con tanti altri piazzamenti eccellenti, quest’anno si tenterà di fare ancora meglio cogliendo se possibile le opportunità del momento.

Iniziamo con il presentare le novità del gruppo squadra di 1°Divisione maschile che ne esprime già di importanti : il Campionato, il Tecnico, l’organico. Il gruppo squadra, ancora prevalentemente giovanile, parteciperà a due Campionati, entrambi importanti : l’Under 19 di Eccellenza, titolo acquisito lo scorso anno dopo un campionato a dir poco strepitoso ed il Campionato Regionale di Serie D di cui si è acquisito il Diritto sportivo; quest’ultimo rappresenta senza dubbio il premio che la Società ha voluto regalare ai suoi ragazzi, un gruppo squadra ancora molto giovane che ha dimostrato nel tempo grande impegno ed ancora grandi margini di crescita. La conduzione tecnica del gruppo, poi, sarà affidata a Fabio Pregnolato che passerà quindi dal settore femminile al maschile, ma con la possibilità di supportare i suoi ragazzi anche come atleta. Una bella rivoluzione quindi che non si fermerà a queste due novità , ma ne prevede anche delle altre, tra cui il completamento dell’organico con altri elementi (si spera locali), pronti a rilanciare la squadra verso ambiziosi traguardi.

Al tecnico Fabio D’Arienzo, che fino allo scorso anno ha meravigliosamente guidato questi ragazzi, verrà assegnato invece un incarico altrettanto importante. Passerà al settore femminile ed insieme al nuovo tecnico Francesco Ortolani gestirà le numerose squadre femminili, tutte competitive e già pronte a dare battaglia nei rispettivi campionati di categoria. Di Fabio D’Arienzo, cresciuto prima come atleta nelle giovanili della Volley Ladispoli e poi come tecnico, si conoscono già da tempo le sue pregevoli qualità, per chi non conosce ancora Francesco Ortolani, invece, diciamo, che è un tecnico di grande esperienza e che il suo curriculum lo presenta negli ultimi anni come guida tecnica della rappresentativa del V.C Ostia in serie B2F.