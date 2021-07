La viabilità di Ladispoli nei giorni del Summer Fest - Terzo Binario News

In occasione del Ladispoli Summer Fest che si svolgerà a Ladispoli dal 30 luglio al primo agosto la viabilità cambia come segue:

• Via dei Delfini, tratto compreso tra Via Palo Laziale e Piazza della Sirene: – divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione, dalle ore 07:00 del 30 luglio fino alle ore 24:00 del primo agosto; – divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso e di emergenza) dalle ore 17:00 del 30 luglio fino alle ore 24:00 del primo agosto;

• Via dei Cigni, senso unico direzione Via dei Delfini con obbligo di svolta in direzione mare;

• Piazza delle Sirene, obbligo direzione mare dall’intersezione con Via dei Delfini, dalle ore 17:00 del 30 luglio fino alle ore 24:00 del primo agosto;• Via Corrado Melone, divieto di sosta con rimozione (eccetto autorizzati), ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Palo laziale fino alle giostre esistenti, dalle ore 08:00 del 30 luglio fino alle ore 24:00 del primo agosto.