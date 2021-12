La Us Allumiere piange il presidente Massimo Superchi - Terzo Binario News

Fratello di Franco, portiere scudettato di Fiorentina e Roma

A dare la notizia della scomparsa di Massimo Superchi è la Us Allumiere, sodalizio calcistico di cui era presdiente.

“Addio Presidente!! Con Massimo Superchi se ne va un pezzo di storia dell’Us Allumiere.

Prima come calciatore nel ruolo di portiere (quasi a tracciare la strada al più giovane fratello Franco) agli inizi degli anni ’60, poi, alla fine degli anni ’80, addirittura nel ruolo di Presidente, Massimo ha onorato i colori dell’ Us Allumiere guidando la società verso prestigiosi traguardi sportivi: la vittoria nel campionato di Seconda Categoria nel 1990 e il successivo passaggio in promozione nel 1991 dopo un’attesa di ben 7 anni.

L’ Usd Allumiere si stringe intorno alla famiglia e partecipa al dolore per il grave lutto”.