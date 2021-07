La Ugl Civitavecchia sulla Pas: "Fiducia e speranza" - Terzo Binario News

“Apprendiamo con grande fiducia e speranza la notizia data dal

Presidente Musolino sul garantire la continuità aziendale della società

Pas, società che negli ultimi anni ha vissuto stagioni travagliate e

complicate a causa di annosi problemi economici ereditati in passato.

Il Presidente Musolino sin dai primi incontri si è dimostrato molto

attento e critico verso questa problematica a detta di molti

irrisolvibile per come effettivamente si presentava la situazione della

PAS. Al contempo il Presidente Musolino non ha mai negato il suo spirito

combattivo nel voler approcciare il problema in maniera propositiva e

determinata nel trovare una soluzione alle tematiche economiche di Pas

per salvarla e per salvaguardare il futuro occupazionale, soprattutto,

dei lavoratori.

L’UGL vuole sottolineare con forza che il numero uno di Molo Vespucci,

da subito, è stato di parola e non ha perso tempo nel prendere in mano

la situazione, così come chiesto, al fine di garantire la continuità

amministrativa e lavorativa della Pas e non solo e per tali ragioni

vogliamo ringraziarlo. La Pas deve rappresentare per l’ADSP il fiore

all’occhiello della propria sicurezza all’interno del nostro scalo. il

Porto di Roma la Capitale d’Italia.

È evidente che, Musolino nonostante abbia ereditato situazioni complesse

e difficili sia dal punto di vista economico che gestionale, si sia

messo subito al lavoro, anche grazie alla struttura amministrativa

dell’ASP e al Segretario Generale Risso, e abbia trovato soluzioni

giuste per la risoluzione degli annosi problemi che ancora affliggono

l’Ente e questo, sicuramente, ci fa ben sperare per il futuro di

Civitavecchia, del suo porto e dei lavoratori. Grazie Presidente per

averci dato un filo di speranza.

—

LA SEGRETARIA CONFEDERALE UGL

FABIANA ATTIG