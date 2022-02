La trasmissione di RaiNews "Sorsi e Morsi" all'Alberghiero di Ladispoli - Terzo Binario News

“E’ uno degli appuntamenti più seguiti dagli amanti del food e dagli addetti ai lavori: “Sorsi e morsi”, la trasmissione di RaiNews in onda il giovedì dalle 14:45 alle 15 a cura di Paola Cutini e Silvia Rita.

E la puntata di giovedì 17 febbraio è stata registrata nei laboratori dell’Alberghiero di Ladispoli, nell’ambito del Progetto dedicato all’educazione alimentare e alla cucina mediterranea sostenibile coordinato dall’Associazione di Promozione sociale APS Litorale Nord in collaborazione con l’Istituto Professionale di via Federici.

“Abbiamo sposato con molto entusiasmo questo progetto promosso da APS Litorale Nord per la riduzione degli sprechi alimentari, per una cucina sostenibile, regionale, “a chilometro vero” con prodotti stagionali. – ha dichiarato la Prof.ssa Vincenza La Rosa, Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero – Il progetto punta a favorire l’adozione di comportamenti e stili di consumo responsabili e consapevoli, rispettosi dell’ambiente e della biodiversità. Si tratta degli obiettivi che l’agenda ONU 2030 ha affidato all’istruzione per formare i cittadini globali di domani, attraverso l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile”.

“La formazione e l’informazione dei cittadini sul tema della “cultura del consumo consapevole” è di fondamentale importanza, e ancor più lo è per le giovani generazioni. – ha affermato la Prof.ssa Valeria Mollo, coordinatrice del Progetto per l’Istituto Alberghiero – E’ questo il senso della nostra collaborazione con l’Associazione di Promozione sociale APS Litorale Nord. Condividiamo la convinzione che sia necessario agire a monte, con programmi e attività di educazione al consumo, e non c’è dubbio sul fatto che tra i primi destinatari di queste iniziative ci siano proprio i giovani, i nostri studenti”. “La registrazione della trasmissione “Sorsi e morsi” nei nostri laboratori di Cucina è un’occasione preziosa, un’esperienza straordinaria che ci onora e che ha consentito di coinvolgere direttamente gli allievi dell’Istituto. La presenza della Rai conferma la rilevanza di un’iniziativa, quella promossa da APS Litorale Nord, che ha riscosso l’entusiasmo dei nostri studenti. Il tema dell’educazione al consumo consapevole è di assoluta centralità tanto più in un Istituto Alberghiero in cui esiste un indirizzo di Enogastronomia. Lo chef Corrado Correra, che è stato protagonista della trasmissione “Sorsi e morsi”, è inoltre un ex-studente della nostra scuola. Ricordiamo che la puntata registrata sarà presto disponibile anche sul nostro sito”.

“Oggi siamo qui a presentare il progetto formativo dell’APS Litorale Nord con indirizzo di cucina mediterranea sostenibile – ha affermato Il Presidente dell’Associazione Riccardo Bucci – organizzato con il partner di eccellenza Istituto Alberghiero Di Vittorio. Questa collaborazione contribuirà alla giusta divulgazione di una corretta gestione delle risorse, del rispetto delle stagionalità e del territorio, senza dimenticare la lotta agli sprechi e la prevenzione della produzione di rifiuti”.

Il progetto dedicato alla cucina mediterranea sostenibile sta estendendo i suoi confini in un crescendo di iniziative e di successi che coinvolgono studenti e cittadini. A fare da capofila l’Alberghiero di Ladispoli in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale APS Litorale Nord. Coordinato dalla Prof.ssa Valeria Mollo, Docente di Lettere dell’Istituto di via Federici, il progetto sta ampliando la sua rete con l’adesione di diverse Scuole Primarie e Medie della città. “L’inserimento dell’Istituto Alberghiero nel circuito di recupero e di ‘economia circolare’ già posto in essere a Ladispoli dall’Associazione ‘APS Litorale Nord’ – ha concluso la Prof.ssa Mollo – è testimonianza della possibilità di contribuire, ciascuno nel proprio ambito, all’adozione di comportamenti responsabili, utili a migliorare la società in cui viviamo e operiamo”.