La trasformazione repentina del M5s di Ladispoli: tre anni e mezzo di silenzio e ora sparano a pallettoni - Terzo Binario News

Curiosamente l’inizio della “guerra all’amministrazione Grando” inizia quando va via il capogruppo Antonio Pizzuti Piccoli e dopo un sì al bilancio che ancora resta avvolto dal mistero. E l’addio della Rossi aggiunge un tassello in più

Il Movimento 5 Stelle di Ladispoli pare essersi trasformato in pochi giorni. Quattro anni di silenzio mediatico quasi assoluto mentre nell’ultima settimana ci sono stati i fuochi d’artificio.

I grillini hanno sparato bombarde contro l’amministrazione Grando usando le parole del consigliere Fdi Giovanni Ardita, che ha fornito assist invitanti tramutatisi in gol. In un colpo solo sono riusciti a frantumare la maggioranza, colpire il consigliere dissidente e prendersi il palcoscenico politico. Appalusi.

Mossa voluta? Forse no, ma gli effetti sono stati quelli di una palla di neve che rotola trasformandosi in slavina. Non può passare inosservata la tempistica degli accadimenti: in primo luogo le dimissioni di Antonio Pizzuti Piccoli, che ha lasciato lo scranno da consigliere comunale e contestualmente da capogruppo. Da qui è iniziata la trasformazione grillina, dopo anni passati – per ammissione pentastellata – fra mozioni e interventi, che hanno sortito poco o nulla. Anzi, l’unico effetto di una mossa politica (che lascia perplessi) si è avuto quest’estate con la votazione del bilancio della maggioranza quando non ne aveva i numeri in consiglio. Occasione forse irripetibile per infliggere un colpo duro all’Amministrazione e invece è arrivato un supporto curioso se non proprio inspiegabile. Nell’occasione, ne fece le spese il consigliere Carmelo Augello, a cui Grando – per l’assenza dalla Ceraolo – tolse le deleghe e lo stesso fece con l’allora assessora Amelia Mollica Graziano, senza mai spiegare i motivi della decisione e senza comunicarlo direttamente ai diretti interessati. E anche Ardita, e si parla di Ferragosto 2020, dava ampi segnali di insofferenza, mentre Miriam De Lazzaro restituì le deleghe, in aperta polemica con l’agire del primo cittadino.

Da allora, altri mesi di silenzio quasi assoluto. Ora, lascia Pizzuti Piccoli e il M5s ha un sussulto, riprendendo le parole di Ardita, con le quali fece intendere che Giuseppe Grando è colui che riveste il ruolo di “sindaco ombra”. Hanno poi rincarato la dose con “i campeggi di famiglia”, altro tema questo rimasto parcheggiato per anni. E il consigliere Fdi ammutinato risponde con un interrogativo: “Se ne sono accorti adesso?“

Sul fronte pentastellato viene da chiedersi se si tratta di spirito polemico tardivo o scossone in prospettiva elettorale. Forse nessuno dei due, piuttosto un approccio politico diverso, più grillino forse, che sta calamitando l’attenzione politica ladispolana e suscitando un dibattito finora abbastanza soporifero (escludendo qualche mossa azzardata del sindaco come quelle su acqua potabile e minimarket). Non tutto va bene però in casa M5s: la scelta di Ida Rossi di dire addio, e passare a Ladispoli Città di Eugenio Trani è segno che ci si trova in una fase di cambiamenti vorticosi negli equilibri interni. Possibile che nelle prossime settimane se ne riscontrino degli altri.

a.v.