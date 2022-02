La tragedia ucraina, a palazzo del Pincio uno striscione contro la guerra - Terzo Binario News

Uno striscione contro la guerra ha fatto la comparsa sopra l’ingresso principale di palazzo del Pincio.

E l’immagine è stata postata dal sindaco Ernesto Tedesco su fb.

Il primo cittadino civitavecchiese esprime la vicinanza sella città e sua personale alle comunità ucraine e russe che vivono da tempo in pace nella nostra città e nel suo comprensorio.

Al post del sindaco molti i commenti di persone che oltre ad aggiungere la propria solidarietà si chiedono se si possa fare qualcosa concretamente per aiutare la gente colpita dalla guerra e magari accogliere in città dei profughi. Che inevitabilmente si riverseranno in Europa.