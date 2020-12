La Tidei su Aquæ Tauri: "Bene i 126mila euro della Regione" - Terzo Binario News

“Positivo e importante il finanziamento di 126mila euro stanziato dalla Regione nell’ambito del bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio per l’area archeologica ‘Acquae tauri’ al Poggio della Ficoncella.

Premiata senza dubbio la qualità del progetto e coloro che hanno lavorato a costruirlo”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“A Civitavecchia – aggiunge Tidei – è riconosciuto un sostegno importante per la valorizzazione di un’area archeologica che prevede interventi infrastrutturali, impiantistici, di accessibilità e di restauro.

È un segnale importante, di grande attenzione della Regione al territorio, sulla scia di quanto fatto per diversi comuni di questo territorio da Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, che l’anno scorso sono stati destinatari di importanti finanziamenti regionali per la valorizzazione di importanti beni e opere presenti sul loro territorio. Sono sicura che l’attenzione della Regione nei confronti dei luoghi della cultura andrà avanti perché la loro valorizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita di tutti”, conclude Tidei.