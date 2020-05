La Tidei e Cavallari sulla pesca sportiva: "La Regione ha recepito il nostro appello" - Terzo Binario News

“La pesca sportiva nella regione Lazio riprenderà il prossimo 6 maggio. L’appello da noi lanciato lo scorso 23 aprile è stato accolto dalla Giunta regionale: un’ordinanza appena emessa permetterà, da mercoledì prossimo, di svolgere l’attività in forma amatoriale da terra in acque interne e in mare.

Viene peraltro autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali di Italia Viva del Lazio, Enrico Cavallari e Marietta Tidei.

“In questa Fase 2, oltre 80mila pescatori sportivi della nostra Regione potranno riprendere la loro attività dietro alla quale gravitano negozi specializzati, servizi, posti di lavoro, oltre allo sport – aggiungono – Si tratta, infatti, di un’attività che si svolge in solitaria, consentendo di rispettare le misure di contrasto al Covid-19 in quanto praticata in maniera distanziata di alcuni metri tra i pescatori ed evitando così qualunque assembramento”.

“Non è poi da sottovalutare l’aspetto legato ai benefici che l‘attività arreca alla salute fisica e psicologica di chi la pratica, soprattutto dopo un periodo di quarantena durato quasi due mesi” concludono.