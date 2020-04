La Tidei: "Ci sono tanti sport individuali a rischio zero" - Terzo Binario News

“La vela, ma anche gli sport equestri, il golf, la ginnastica artistica, il nuoto e l’atletica intesa come corsa, la pesca sportiva. Nel rapporto-vademecum ‘Lo sport riparte in sicurezza’, elaborato dal Politecnico di Torino sulle 387 discipline sportive, ci sono moltissime attività a rischio zero o bassissimo.

Sono quelle individuali, che andrebbero autorizzate quindi il prima possibile perché lo sport è una pratica imprescindibile per la salute fisica e psichica”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Il rapporto è stato elaborato tenendo conto delle raccomandazioni della Federazione medici sportivi, l’unico organo sportivo riconosciuto e quindi accreditato presso il Ministero della salute: un elemento che attesta l’altissimo valore di questo studio”, aggiunge. “Il documento sarà ora sottoposto al vaglio del comitato tecnico-scientifico e del governo, ma è evidente che ci sono tutte le condizioni per decidere il prima possibile.

Sarebbe un segnale importante verso i cittadini, che rida’ fiducia oltre ai benefici psico-fisici”, conclude Tidei.