“La tempesta di Shakespeare”, Agostino De Angelis pronto ad incantare Ladispoli • Terzo Binario News

Il 23 novembre “La tempesta di Shakespeare” di Eduardo Ciampi con Agostino De Angelis in biblioteca comunale

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che presso la sala conferenze della biblioteca, giovedì 23 novembre alle ore 16:30 è in programma la presentazione del libro La tempesta di Shakespeare tra Utopia e Distopia di Eduardo Ciampi.

L’evento, a cura di Desirèe Arlotta, è il primo degli appuntamenti del progetto culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis dal titolo Autori e Artisti tra Letteratura, Storia e Teatro, dedicato alle diverse forme d’arte, promosso dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca e organizzato dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron.

Nel saggio, edito da Casadeilibri nel 2022, l’autore affronta l’ultima opera teatrale di Shakespeare, gli elementi utopici presenti nella sua trama e alcuni aspetti della vita e dell’opera di Aldous Huxley. L’indagine tende a far luce sul significato profondo della drammaturgia shakespeariana e sulla controversa personalità dell’autore del celebre romanzo dall’inesausta forza profetica Il Mondo Nuovo. Tra le righe del presente studio emerge come, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, la società moderna sia riuscita impercettibilmente, ‘dolcemente’ e inesorabilmente a sovvertire la visione tradizionale del mondo. L’uomo ha finito per accettare un insieme di nuovi criteri e nuovi valori, senza imposizioni, costrizioni violente o radicali innovazioni normative, proprio come prevedeva, o forse addirittura auspicava, Huxley. In tale contesto, la lettura parallela della via della magia bianca di Prospero, mostrata drammaturgicamente da Shakespeare, e quella dell’intellettuale moderno, incarnata da Huxley, lasciano al lettore molteplici elementi di discernimento e di riflessione.

L’opera sarà presentata con musica dal vivo e una performance artistica in voce recitante, realizzata dall’attore Agostino De Angelis, con il coinvolgimento di alcuni giovani allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci: Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Giacomo Costanzo e Riccardo Dominici. La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca; sarà presente l’autore che si intratterrà per un dibattito con il pubblico e il firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.