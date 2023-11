La tempesta Ciaran arriva a Roma, l'allerta della Protezione Civile • Terzo Binario News

A causa del forte vento si consiglia di evitare gli sport all’aperto, di attraversare o sostare nei parchi dove possono cadere rami e alberi, di fare attenzioni anche ai gazebo e alle impalcature e di guidare con cautela

E’ in arrivo sulla Capitale un forte vento causato dall’avvicinarsi di Ciaran, la tempesta nata dallo scontro tra masse d’aria fredde e calde nell’ovest dell’Atlantico, e la Protezione Civile di Roma consiglia di adottare comportamenti prudenti, cercando di non stare all’aperto nelle zone maggiormente esposte.

Evitare quindi gli sport che si svolgono fuori da strutture coperte, l’attraversamento e la sosta nei parchi e nelle aree verdi dove possono rompersi i rami o cadere gli alberi. Massima cautela anche nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli. Fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive, che potrebbero non tenere in caso di forti raffiche.



E poi, è necessario guidare con cautela per evitare possibili sbandamenti, soprattutto con furgoni, mezzi telonati e caravan. E prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti.

Fonte, RaiNews24