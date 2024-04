La Tari di Fiumicino arriva sullo Smartphone • Terzo Binario News

Il Comune di Fiumicino e la Fiumicino Tributi, da quest’anno, mettono a disposizione dei cittadini la possibilità di ricevere l’avviso di pagamento relativo alla TARI, la tassa adibita a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e destinata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città, anche tramite IO, l’app dei servizi pubblici.

Gli utenti in possesso dell’app IO riceveranno una notifica contenente l’avviso di pagamento PagoPA completo di tutti i dettagli necessari per saldare l’importo in un’unica soluzione. I cittadini potranno quindi pagare direttamente in app, selezionando la modalità di pagamento che preferiscono e ottenere la ricevuta in formato digitale.

“Avere servizi pubblici locali sempre più innovativi, semplificati e digitalizzati, accorcia la distanza tra cittadini e Istituzione – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – e rientra in una visione più ampia che vuole fare di Fiumicino un modello di smart city, rendendola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni della nostra collettività”.

“Questa nuova opportunità segue la strada per una gestione dei pagamenti dei servizi pubblici locali efficiente e rapida – sottolinea l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo – Accedere con facilità alla propria posizione fiscale, essere informati in maniera trasparente su quanto dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, agevola i contribuenti, evitando un dispendio di tempo eccessivo”.

Si ricorda che gli avvisi di pagamento e l’informativa sulla Tari verranno spediti, nelle prossime settimane, anche via posta ordinaria, in formato cartaceo. Si potrà pagare in modo semplice, comodo e sicuro, consultando la propria posizione debitoria, attraverso il portale del contribuente, disponibile sul sito della Fiumicino Tributi e del Comune di Fiumicino oppure tramite i canali aderenti al circuito PagoPA online (home banking, app di pagamenti o sito PagoPA) o sul territorio (sportelli bancari, ATM/bancomat, uffici postali, esercizi convenzionati come ricevitorie e supermercati) .

A ridosso della prima scadenza della Tassa sui Rifiuti, sarà cura del Comune di Fiumicino e della Fiumicino Tributi, fornire tutte le ulteriori informazioni su tempistiche e modalità dei pagamenti.

IO, sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A, raccoglie messaggi, documenti e pagamenti delle diverse pubbliche amministrazioni in un’unica app per offrire a PA e cittadini un canale di comunicazione personalizzato e sicuro.

L’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale: www.io.italia.it.

PagoPA S.p.A. (www.pagopa.it) è la società interamente partecipata dallo Stato, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, istituita al fine di favorire la diffusione di servizi pubblici digitali sempre più facili da usare e vicini ai bisogni dei cittadini. Un obiettivo che persegue attraverso lo sviluppo e la gestione di infrastrutture e soluzioni tecnologiche innovative, tra cui la piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA, IO, l’app dei servizi pubblici e SEND Servizio Notifiche Digitali.