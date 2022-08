La Tammurriatarock chiude la settimana musicale al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Il Villaggio dello sport sarà presente per altri due weekend di settembre

Ultimoa appuntamento musicale di agosto “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Gli appuntamenti musicali della settimana si chiudono domenica 28 agosto con il concerto a ingresso gratuito, senza prenotazione, di Enrico Capuano e la Tammurriatarock, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro folk-rock anni 80: un mix di musica popolare, tarantelle, ballate, tammurriate e suono rock che attinge agli anni 70.

Enrico Capuano è considerato il capostipite del folk rock Italiano a partire dai primissimi anni 80. Sempre in continua evoluzione la sua musica è di fatto un mix tra la musica popolare, tarantelle, ballate, tammurriate con il suono del rock nella cultura degli anni 70. Capuano è stato più volte testimonial al concertone del Primo Maggio a Roma , presente in dodici edizioni e presentandone tre in pomeridiana sempre su Rai tre.

Enrico Capuano e la Tammurriatarock sono stati premiati a Montreal dal centro Leonardo da Vinci come migliore band europea di folk rock nel 2019 e nel 2017 premio alla carriera da parte del MEI di Faenza .

Il loro spettacolo da tantissimi anni gira per il mondo con ripetuti tour negli Usa, Canada ,Cuba , mediooriente ed Europa in festival prestigiosi come Eldorado Great Italian Festival RENO NEVADA con la presenza di 20.000 persone.

Con lui saranno presenti la cantautrice Dunia Molina, Giacomo Anselmi, alla chitarra, Daniele Iacono alla batteria, Peppe Giannuzzi al violino e Roberto Lo Monaco al basso.

Ma al Castello tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito http://www.castellodisantasevera.it/

C’è il Villaggio dello Sport, la rassegna multisport gratuita che offre la possibilità a tutti di trascorrere giornate intense all’insegna del benessere, del divertimento e della socializzazione, a cura del CONI Lazio in collaborazione con LAZIOcrea SpA, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella.

Dopo la lunga settimana, il villaggio torna il prossimo week end e sarà presente sino per altri due week end, ossia sino all’11 settembre.

Ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

Un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC

