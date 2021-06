La Sub Sea Service sanifica il canile di Furbara - Terzo Binario News

Ancora una volta l’impresa Sub Sea Service di Civitavecchia, si adopera per di beneficenza sociale.

Ieri presso il canile di Furbara è stata effettuata la sanificazione di tutta la struttura, ma non è la prima volta che l’impresa compie azione di questo tipo per supportare alcune attività meritorie di volontariato sul territorio. nel mese di aprile sono state effettuate le sanificazioni per le ambulanze della Misericordia di Santa Marinella e della Croce Rossa di Allumiere.