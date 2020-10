La Strada dei Sapori e della Cultura dell’Antica Via Clodia al TTG Travel Experience di Rimini - Terzo Binario News

Esordio in ambito fieristico per l’Associazione La Strada dei Sapori e della Cultura dell’Antica Via Clodia APS che sarà presente a TTG Travel Experience, la manifestazione italiana per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020.

L’Associazione, presieduta da Marinella Mariani, è nata con la finalità di promuovere lo sviluppo turistico e culturale del territorio dell’antica strada romana, la Via Clodia, un territorio unico nel Lazio, un concentrato di storia, arte, tradizioni è un paesaggio magnifico con i borghi appesi a costoni di tufo.

L’Associazione coinvolge i Comuni di Anguillara Sabazia, Barbarano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Capranica, Manziana, Trevignano, Oriolo Romano, Tolfa, Santa Marinella. Un territorio a nord di Roma e sud di Viterbo, circondato dai Monti Sabatini e dai Monti della Tolfa con meravigliosi boschi secolari e castagneti, con i laghi di Bracciano e Martignano e il litorale del Mar Tirreno.

“Si può ammirare in queste terre – spiega la presidente Marinella Mariani – il vissuto degli antichi popoli che hanno abitato questi meravigliosi territori visitando la Necropoli di Barbarano presso il Parco Marturanum, la città morta di Monterano, l’Acquedotto Archi di Boccalupo a Manziana, le rovine della Rocca Frangipane a Tolfa, il Castello di Bracciano, la Villa Romana dell’acqua Claudia di Anguillara, la Rocca di Trevignano, il Palazzo Altieri di Oriolo. Inoltre il territorio è costellato di borghi: Castel Giuliano, Montevirginio, Pisciarelli, Quadroni, Il Sasso. Anticamente le famiglie di Papi e di nobili soggiornavano nelle loro splendide dimore dislocate nel territorio”.

La finalità dell’Associazione è quello di diffondere la conoscenza del territorio e valorizzarne le peculiarità attraverso la promozione del turismo in collaborazione con le realtà locali, appartenente ai settori artigianali, dell’accoglienza, della ristorazione, del commercio e della piccola e media impresa.

La Strada dei Sapori e della Cultura dell’Antica Via Clodia, costituisce uno strumento di promozione anche dello sviluppo rurale con lo scopo di valorizzare le tradizioni, i prodotti agricoli e l’enogastronomia, puntando alla diffusione della conoscenza delle sue produzioni tipiche e tradizionali. L’Associazione segnala con orgoglio che nel territorio di riferimento operano soci producendo eccellenze Doc e Dop a Km.0: Vino, Olio di oliva, Gelatine di Vino, Pane e Pasta di grano duro, Formaggi, Tartufi, Funghi, Castagne, Nocciole, Pesce del Lago, prodotti ortofrutticoli. Presenti inoltre numerosi allevamenti di animali. Famosi i cavalli di Razza Tolfetana. I soci gestori di Alberghi, Hotel, Ristoranti B&B e Trattorie attendono turisti e visitatori per soddisfare ogni peculiare esigenza. Da non mancare una visita al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” di Anguillara. Inoltre è possibile praticare navigando sui laghi di Bracciano e Martignano vela, canottaggio, equitazione e passeggiate a cavallo, andare per piste ciclabili e mountain bike, effettuare escursioni, condotti dalla guida Luigi Plos, alla scoperta di luoghi segreti antichi e incontaminati.