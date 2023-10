Oggi pomeriggio, Sabato 28 Ottobre alle ore 18.30 presso la sede dell’associazione Culturale “Il Conservatorio” in Via Lesen 10-12 a Civitavecchia la storica Roberta Galletta racconterà la straordinaria storia e le tante affascinanti altre storie della Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi che conserva, tra le altre cose, anche la splendida e unica realizzazione in Europa della Madonna con il kimono.

Ingresso libero e gratuito.