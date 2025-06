La storia di Tolfa protagonista domani al Polo Culturale • Terzo Binario News

Alle 17,30 presentazione del libro di Salvatore Santacroce, in attesa dell’inizio degli incontri della Panchina Letteraria proposti dal Centro “La Rocca Aps”

Nella ricca estate tolfetana il calendario del Comune propone, come ormai è tradizione gli appuntamenti della Panchina letteraria, organizzati dal Centro Aps “La Rocca”.

Ma quest’anno il Centro “apre” in anticipo, Proponendo per domani pomeriggio al Polo Culturale al Chiostro degli Agostiniani, accanto alla chiesa della Sughera, la presentazione di un libro scritto da un tolfetano che parla proprio del paese e della sua storia.

“Tolfa. Frammenti di vita e di storia tra XIV e XVIII secolo” è il titolo dell’opera di Salvatore Santacroce che sarà presente domani all’incontro con la sindaca Stefania Bentivoglio, la presidente de “La Rocca Aps” Daniela Cedrani, il direttore del museo civico archeologico Giordano Iacomelli, ed il promotore dell’iniziativa Eugenio Bottacci. Le conclusioni saranno affidate ad Ivana Ait, docente di storia medievale all’Università La Sapienza di Roma. L’evento è sotto l’egida del Comune, della cooperativa Taitle, del museo, del Polo Culturale e ha il contributo de “La Rocca Aps”.

“Si tratta del terzo libro dedicato a vari aspetti della nostra storia, con particolare attenzione alla vita quotidiana delle persone – spiega il professor Bottacci -. Diviso in 26 “quadri “ che ritraggono la quotidianità nel corso dei secoli e in 5 “quadri” dedicati alla storia del paese. In Appendice 3 importanti documenti tradotti in italiano, tra cui l’atto di acquisto di Tolfa da parte dello Stato della chiesa; infine lo “stato delle anime” del1779, un vero e proprio censimento in cui sono riportati 488 nuclei familiari suddivisi per zone di residenza; molti tolfetani troveranno i loro antenati”.

Tutta a cura de “La Rocca Aps” sarà la rassegna ospitata dal suggestivo angolo della panchina letteraria nel giardino della Villa Comunale. Che non farà conoscere solo libri.

“Quest’estate gli incontri si terranno di giovedì, sempre alle 18 – spiega la presidente Daniela Cedrani – avranno cadenza settimanale e si protrarranno fino a settembre, dando spazio ad autori e personaggi di Tolfa e del comprensorio. Abbiamo già definito il programma per la fine di giugno e tutto luglio, e stiamo ultimando quello di agosto. Più avanti pubblicheremo il calendario futuro”.

Ad aprire il ciclo sarà, il 26 giugno, Giordano Iacomelli che presenterà il libro del giovane tolfetano Stefano Serpente “Il viaggio della Corona – parte 2^ I segreti dei nobili”, intervistando l’autore.

A dialogare con lo scrittore nel seguente incontro, il 3 luglio, sarà la giornalista Cristiana Vallarino: protagonista Ernesto Berretti che parlerà del suo “La giostra dei Pellicani – Il ricatto della Granluce” , in occasione della riedizione.

Sarà quindi la volta, il 10, del recital di poesie di Rodolfo Sfascia da parte di Gianmarco e Matteo Canestrari, ideatori di “Storia e versi…da Sant’Egidio alla Rocca”.

Luglio si chiude con il Vincenzo Pierini show “Alla luce del sole”, giovedì 26.