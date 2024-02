La statua del vescovo Carlo Chenis inaugurata a San Liborio • Terzo Binario News

“Dedichiamo questa scultura a un uomo che è stato servitore di questa Chiesa. Con il suo magistero e il suo ministero gioioso, iniziato proprio il 24 febbraio del 2007 accompagnato dai giovani, il vescovo Carlo ci ha mostrato una strada per giungere al senso profondo della vita: la relazione con Cristo”.

Queste le parole del vescovo Gianrico Ruzza che oggi ha inaugurato il monumento al compianto vescovo Carlo Chenis nel piazzale antistante la chiesa di San Liborio.

Molte le persone accorse alla cerimonia, oltre ai numerosi parrocchiani: le autorità cittadine, con il sindaco Ernesto Tedesco, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e dei militari, numerosa anche la presenza dei Cooperatori Salesiani e delle aggregazioni laicali diocesane.

“Credo – ha detto Ruzza – che il vescovo Carlo abbia sognato e abbia anche provato in quel breve periodo che è stato qui a realizzare una diocesi che fosse carità perfetta con le parole di Francesco d’Assisi, che fosse annuncio esplosivo secondo la tradizione degli atti di Apostoli e che fosse casa per tutti, anticipando così un’idea che oggi per noi è consueta, ma non lo era certamente nel 2007: quella dell’ospedale da campo, di una Chiesa in mezzo alla gente”.

La cerimonia è stata conclusa dal parroco don Federico Boccacci che, ricordando le tre visite pastorali di Chenis a San Liborio, ha presentato la mostra fotografica dedicata al compianto vescovo allestita nei locali della parrocchia, in quella nuova chiesa che proprio il vescovo Carlo aveva voluto, ideato e coprogettato.