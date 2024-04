La Sorianese vince la Promozione ma il Tolfa non ha rimpianti • Terzo Binario News

L’undici cimino è aritmeticamente primo a prescindere dall’1-1 dei collinari a Pesca; tonfo interno del Santa Marinella

Il Tolfa dice addio alle speranze residue di primo posto: la Sorianese ha vinto il girone A di Promozione 2023-2024. Il successo per 1-0 a Ronciglione è bastato alla formazione cimina per essere irraggiungibile dai tolfetani che domenica prossima osservano il turno di riposo.

Troppi i 71 punti della capolista con il Tolfa che a Pescia Romana ha chiuso 1-1 ma anche un successo non avrebbe modificato l’esito finale. Invece il Santa Marinella non è praticamente sceso in campo contro la Polisportiva Ostiense, visto che allo stadio Fronti è finita 5-2 in favore dei romani.

Dunque nella 15esima e terzultima giornata si è chiusa la stagione con il verdetto più importante.

Al Maremmino, la compagine di Roberto Macaluso è andata sotto 1-0 con la rete di Palmisani mentre il pari lo ha siglato dal dischetto il bomber Andrea Moretti poco prima della fine del primo tempo, 21esimo centro stagionale.

Le notizie da Ronciglione hanno ammazzato ogni speranza tolfetana e la partita è terminata sul pari. Dalle parti della Pacifica però non c’è aria di delusione: il campionato è stata una cavalcata bellissima e avvincente e un ultimo obiettivo da raggiungere, per la verità, ancora c’è. «Non ho nulla da rimproverare alla squadra – dice mister Roberto Macaluso – perché il resoconto stagionale è solo e soltanto positivo. Tirando le somme, non c’è nessun segno meno, ce la siamo giocata fino alla fine e pensando a come come eravamo partiti ad agosto posso dire che l’annata è stata strapositiva. La vittoria della Sorianese ha spento ogni possibilità, per cui il pari arrivato a Pescia è ininfluente sula corsa al vertice. Il successo dei cimini ha reso tutto più sereno, arrivare primi sarebbe stato un miracolo e non è successo ma va bene così. Il momento di rottura è stato a dicembre con tre acquisti che hanno rinforzato una rosa già competitiva facendo la differenza. Però il Tolfa è ancora in corsa come miglior seconda di tutta la Promozione del Lazio. C’è questa possibilità e va sfruttata al massimo. La classifica rispecchia i valori espressi e senza qualche infortunio nel momento decisivo forse saremmo rimasti in corsa».

Male il Santa Marinella, che non avendo più obiettivi da perseguire, ha lasciato campo libero alla Polisportiva Ostiense, i romani non se lo sono fatti ripetere due volete, e sono andati sullo 0-5 che peraltro ha innervosito non poco gli spettatori presenti nell’impianto di via delle Colonie. Vero che mancavano quattro titolari ma questo non giustifica l’esito finale. Anche perché gli ospiti si stanno giocando la salvezza, dunque vanno rispettati loro e le altre pericolanti. Punteggio acquisito con il 3-0 del primo tempo, a fine gara sono arrivati i due gol di Peppe Tabarini arrivato a 32 gol in campionato e ovviamente capocannoniere. Considerando il silenzio del sodalizio rossoblù intorno alla sfida, c’è da credere che il 2-5 di domenica non sia stato digerito tanto bene.