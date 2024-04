La società "assolve" il Santa Marinella: «Troppi infortuni» • Terzo Binario News

«Innegabile la sconfitta pesante contro la Polisportiva Ostiense, ma serve spiegare»

“Dopo una giornata di delusione e riflessione, oggi vogliamo tornare sulla partita S.Marinella – Pol. Ostiense, non per trovare una giustificazione ma per dare una spiegazione ai soci, ai tifosi, ai simpatizzanti e ai tanti amici che ci seguono sui social.

Il Santa Marinella ha perso malamente questo è innegabile ma in campo si è presentata priva di Gaudenzi (stagione finita per infortunio) Martinelli, Monteneri e Gianotti fermi per infortunio, Cuomo squalificato, Palermo indisponibile, Nobili con le stampelle infortunatosi il giorno prima , stessa cosa Mitsch in panchina ma di fatto indisponibile per una caviglia malconcia . In più in campo stringendo i denti erano presenti Di Pofi e Caforio.

Hanno giocato under che il giorno prima avevano disputato una grandissima gara in casa della capolista Cerveteri su un campo pesantissimo parliamo di Polidori, Catini, Tranquilli, Vecchiotti e Belloni.

Certe volte fare un commento superficiale basandosi solo sul risultato o i valori di classifica può portare a scrivere considerazioni sbagliate o a dare giudizi errati su persone minandone la lealtà sportiva. Tanto dovevamo ai nostri supporters, Sempre e Solo Forza Santa”.

il direttivo della asd Santa Marinella