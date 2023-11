"La sicurezza stradale a Civitavecchia: due situazioni assurde" • Terzo Binario News

La nota del Gruppo Civico Indipendente

“Celebrata la ricorrenza della Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada. Ma forse a qualcuno sfugge, che la sicurezza stradale non è propria solo degli utenti della strada, conducenti dei veicoli e pedoni, ma anche e soprattutto, degli enti proprietari delle strade che ne dovrebbero curare con attenzione il buon mantenimento delle infrastrutture e della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.

A tal proposito, ad osservare alcune situazioni nella nostra Città e, solo per citarne alcune delle più evidenti, non possono non sorgere dei dubbi.

È il caso della rotatoria situata tra le vie nuova e vecchia di San Liborio, dove, probabilmente a seguito dei forti venti, una delle paline sulle quali era stata installata la segnaletica verticale di dare precedenza, era stata abbattuta e, pertanto, con lo spirito di fattiva collaborazione tra cittadino ed istituzioni, il giorno cinque novembre scorso, veniva effettuata segnalazione della circostanza a mezzo PEC, ponendo in evidenza il potenziale pericolo, al dirigente del settore tecnico LL.PP. comunale ed al comandante della polizia locale.

Il giorno successivo, quest’ultimo, comunicava per conoscenza con stesso mezzo, di aver inoltrato la segnalazione a CSP, dopo di che, seguiva un intervento di alcuni operai che portavano via dalla zona, sia la palina che la segnaletica.

Nella medesima segnalazione, veniva evidenziata la pericolosità di un raccoglitore per le deiezioni canine, posto sulla stessa palina, che a sua volta era collocata nel mezzo della rotatoria, così da costringere i proprietari dei cani, a recarsi pericolosamente nel mezzo della stessa, anche in considerazione che la zona, nelle ore serali e notturne, rimane scarsamente illuminata.

Ebbene, qualcuno ha pensato bene di collocare subito il contenitore su un’altra palina, sempre nel bel mezzo della rotatoria, mentre la segnaletica verticale, ad oggi, è ancora mancante.

Altra dissonanza segnalata da numerosissime persone, è quella relativa all’attraversamento pedonale che è stato realizzato su via Terme di Traiano, all’altezza dell’intersezione stradale con via Don Milani.

Non ci sarebbe nulla da osservare, se non per il fatto che il pedone che si trova ad attraversare la strada dal lato Roma a quello Grosseto, si ritrova improvvisamente impossibilitato ad accedere sul marciapiedi realizzato da alcune decine di giorni, a causa della presenza di un guardrail, costringendo lo stesso pedone, a camminare per decine di metri, prima di potersi mettere in sicurezza, lungo il ciglio della trafficatissima arteria stradale.

Allora, qualcuno potrebbe far osservare che c’è ancora un cantiere stradale in atto e sin qui, nulla quaestio, se non fosse che probabilmente, sarebbe stato molto più logico e sicuro, perché della sicurezza dei cittadini stiamo parlando, aprire prima il tratto di guardrail interessato e poi realizzare il nuovo attraversamento pedonale, evitando così, ormai da numerosi giorni, di mettere in pericolo i pedoni e soprattutto gli anziani, che specie nelle ore notturne, potrebbero non notare tale situazione e ritrovarsi al buio intrappolati in mezzo alla strada, tra auto e mezzi pesanti che gli transitano a raso”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA