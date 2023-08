La semestrale del porto di Civitavecchia: giù carbone e container, crescono passeggeri e auto • Terzo Binario News

Musolino: “Previsioni rispettate, ora al Sea Trade Europa di Amburgo per promuovere lo scalo”

Con l’occasione della presentazione della semestrale dei dati sui traffici portuali, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino in conferenza stampa ha voluto spiegare il perché di alcune diminuzioni e le prospettive per la fine del 2023.

In sintesi: rispetto al 2022, c’è un +25% di traffici di rifuse liquide, un -24% di quelle solide, -8% di merci varie, -25% dei contenitori, un +86% dei traffici passeggeri e +11% degli automezzi.

Due percentuali spiccano sulle altre: il +86% dei passeggeri e il -25% di merci solide. Solo che i numeri vanno inquadrati perché nel primo caso, si veniva dal 2022 ovvero il primo anno post-Covid e quindi non ancora di piena ripresa. Nelle merci solide va contemplato il carbone – che con la centrale Enel in chiusura viene scaricato sempre meno – che ha trascinato giù tutto il comparto.

“Le previsioni sono state sostanzialmente rispettate – ha detto Musolino – e nella crescita del settore croceristico vanno fatti i complimenti ai territori per aver lavorato in sinergia con Molo Vespucci, cogliendo l’occasione di lavorare assieme.

Adesso si parte per il Sea Trade Europa di Amburgo importantissimo per promuovere lo scalo.

Sono andati bene i traghetti verso le Isole, adesso speriamo si acceleri sulle opere infrastrutturali come ultimo miglio ferroviario, Trasversale e strade in vista del Giubileo 2025, che sarà momento delicato per il porto in qualità di hub fondamentale dei trasporti”.

Poi sul calo delle rinfuse, focalizzato nel carbone: “Consci della fine ormai imminente del combustibile fossile, abbiamo guardato a tufo e pozzolana che stanno dando risultati interessanti che dovrebbero compensare 1/5 del traffico del carbone, come gli pneumatici dismessi.

Sta riprendendo l’auto in polizza tanto da aver stoccato le vetture presso il cantiere ex Privilege. Su Gaeta menzione speciale per Lelio Matteuzzi, che ha fatto aprire a tempo di record il traffico container” la conclusione del presidente Musolino.