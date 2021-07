La scuola portieri sulle orme di Gigio Donnarumma - Terzo Binario News

La E.C. One School di Ezio Cascianelli è in corso al Dlf Civitavecchia

Sull’onda delle euro-parate di Gigio Donnarumma, la scuola portieri E.C. One School sta vedendo un’iniezione di parate notevolissima. Le prodezze del numero uno azzurro a Euro 2020 hanno dato un’accelerata notevole al lavoro che Ezio Cascianelli sta svolgendo al Dlf con 25 ragazzi composto da dodici lezioni di allenamento intensivo fra i pali.

«I ragazzi sono carichissimi e si vede – spiega Cascianelli – soprattutto traspare la voglia di imitare le qualità dell’ex portiere del Milan». L’emulazione è una delle molle che spingono a migliorare: uno degli aspetti sui quali il preparatore punta molto: «Certo, quando gli esempi sono positivi.

Ma serve un a volontà ferrea, senza la quale è impossibile ogni miglioramento. Lo insegna lo stesso Donnarumma: conosco persone che gli stanno vicino e riferiscono che lui è capace di prepararsi mentalmente all’impegno da solo. A livello di concentrazione è fortissimo, unito a una fame maniacale di migliorarsi continuamente».

Al Gagliardini dunque stanno lavorando 25 numeri uno divisi in due fasce: classi dal 2005 al 2008 e dal 2009 a scendere, a loro volta divisi in sottogruppi. «Si sta lavorando su dieci aspetti tecnici tutti diversi: postura, posizione, atterraggio e uno contro uno solo per citarne alcuni, con la conclusione del camp a fine luglio che prevede dei giochi a tema».

Sul sintetico a lavorare, insieme allo stesso Cascianelli (iscritto all’elenco speciale allenatore portieri professionistici) ci sono il numero uno del Tolfa ed ex allievo Luca Nunziata e Ion Marian, allenatore qualificato di scuola calcio oltre che laureando in scienze motorie. Da quest’anno, il preparatore è approdato in biancoverde dopo i passaggi alla Civitavecchiese, al Ladispoli e all’Urbetevere di Roma da cui proviene, assumendo al Dlf il ruolo di responsabile dell’area portieri sia della scuola calcio che del settore agonismo.

Un lavoro slittato di un anno causa pandemia. La curiosità è che proprio un ragazzino classe 2009 dell’Urbetevere sta frequentando il camp, insieme a un ex Lazio e un altro da Fonte Meravigliosa. Gli altri portieri invece provengono tutti dal comprensorio.

Nell’occasione Ezio Cascianelli ringrazia il Dlf e i suoi collaboratori Nunziata e Marian.