La sconfitta di Tarquinia brucia al Santa Marinella • Terzo Binario News

Brucia parecchio la sconfitta di Tarquinia patita domenica dal Santa Marinella. Un 2-0 maturato nella ripresa e arrivato dopo l’espulsione di Chiappini, con il portiere under che si è visto sventolare il rosso per fallo da ultimo uomo.

Dopodiché gli etruschi di casa hanno trovato due volte la via della rete aggiudicandosi la gara.

Di questo e di altro parla mister Daniele Fracassa: «Purtroppo è arrivata un’altra sconfitta contro una squadra molto giovane, che in campo ha messo anima e cuore, dovendosi salvare.

Questa ennesima battuta d’arresto lontano da Santa Marinella delimita delle grosse lacune e dei grossi limiti da parte nostra, sia sotto il punto di vista della personalità che sotto quello dell’atteggiamento. Siamo stati troppo nervosi, quando invece dovevamo rimanere calmi e continuare a giocare a calcio. Abbiamo disputato un buon primo tempo creando tante occasioni ma non siamo stati abbastanza cattivi sotto porta e così non è arrivato il gol. Poi succede che le partite cambino e abbiamo subito in un’azione di contropiede che ha causato l’espulsione del portiere Chiappini e a quel punto, in dieci uomini, è cambiata l’inerzia della gara. Quella del Bonelli è una sconfitta che fa male perché che ci allontana dai play-off e questo ci dispiace. Pertanto chiediamo scusa a tutti e siamo rammaricati perché anche stavolta sono venuti a vederci tanti tifosi in trasferta. Quello che posso promettere è il massimo impegno che la squadra profonderà fino alla fine del campionato. Mancano ancora sette partite e ancora ci sono ancora tanti punti in palio, pertanto è nostro dovere provarci fintanto che l’aritmetica non ci condannerà. Spero che si riesca a capire quanto accaduto a Tarquinia così da ripartire di slancio domenica prossima quando al Fronti arriverà l’Olimpus».

L’allenatore Fracassa ha fatto accenno alla classifica, che oggi – alla decima di ritorno e con altre sette partite da disputare – vede una corsa al terzo posto si fa difficile assai per i santamarinellesi. In testa restano sempre il Borgo Palidoro corsaro a Pescia, e la Falisca Cimina vittoriosa sull’Urbetevere. Il Pianoscarano consolida la terza piazza a 48 punti mentre al quarto posto c’è il gruppone composto da Santa Marinella e Tolfa al quale ora si è aggiunto il Ladispoli con 41 punti. Una lunghezza sotto, il Campagnano. Per quanto riguarda invece l’Olimpus, prossimo avversario dei rossoblù, l’avvio di stagione è stato molto buono tanto che i romani hanno occupato per diverse settimane una posizione di vertice. Invece poi è arrivato un calo che ha causato uno scivolamento a metà classifica dove si trovano tutt’ora con 33 punti, insieme al Fiumicino.

Conclude il direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo: «In terra etrusca abbiamo patito una sconfitta che fa male. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, avendo creato svariate occasioni da gol mentre nel secondo è stato bravo il Tarquinia a mettere la cattiveria giusta nelle palle-gol che sono capitate e noi abbiamo pagato per non aver messo in campo lo stesso ardore e lo stesso agonismo. Ripeto, è una sconfitta che brucia molto». Alessio Vallerga