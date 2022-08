La scomparsa di Mario Sorge a Ladispoli, il ricordo di Franco Conte • Terzo Binario News

“Ciao Mario, pure tu te ne sei andato e con tristezza ti salutiamo ma i tuoi ricordi saranno sempre con noi.

Sei stato una persona sempre con un grande cuore, non hai mai dato priorità al denaro….no!

Tu davi la priorità agli amici, sempre disponibile ad aiutare e non chiedevi, non ti aspettavi mai un grazie!

Mario ladispolano con e per i ladispolani, ora incontrerai tanti amici, salutali tutti e fai il bravo.

Ciao Mario….. ciao Sorcetto, riposa in pace, non ti dimenticheremo sarai sempre Mario Sorge , ..,con il tuo insegnamento…..la famiglia prima di tutto.

Riposa in Pace”.

Franco Conte