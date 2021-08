La Scelta al Padovani di Montalto l'8 agosto - Terzo Binario News

Tappa castrense per “Ho Guardato il Cielo” Tour ’21’22

Parte proprio dal Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro (Vt), il Tour della band romana, con 2 ore di spettacolare Live Show Pop/Rock, contaminato da sonorità multiculturali, ricco di sorprese e ospiti speciali, tra cui, l’attore Mirko Frezza, il percussionista senegalese Ismaila Nbaye il violinista Andrea Di Cesare, nel quale sarà proiettato tutto il loro percorso e repertorio artistico, dal 2008 ad oggi, dal podio del Festival di Sanremo nelle nuove proposte, fino ai più recenti successi di “Alieno” e per l’appunto di “Ho Guardato il cielo”.

Lo Show vedrà l’apertura del giovane e promettente cantautore romano Flavio Fabrizi che avrà al seguito centinaia di fans.

Live Show prodotto e organizzato da Mirko Tisato e Sabastiano Pullo per PMAgency in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro (Vt).

“Agosto a casa”, il nuovo singolo de La Scelta, band romana composta da Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia e Marco PistoneDopo il successo di “Ho guardato il cielo” e la pausa dovuta al lockdown, la band romana La Scelta è ripartita a febbraio con il primo concerto dell’anno, in streaming nel Live Social Festival, per poi riaffacciarsi sul mondo con “Agosto a casa“, un brano ricco di emozioni e di piccoli scorci sulla vita quotidiana.“Agosto a casa” è un pezzo coinvolgente, piacevole da ascoltare, che con i suoi ritmi riporta al reggae-pop in stile anni ’80. Il video è un viaggio a metà fra l’onirico e il reale, nel quale, il protagonista (Mattia) affronta in un sogno i propri timori fino a superarli. Lo scenario è un mondo immaginario fatto di surrealismi e clown, nel quale il protagonista stesso all’inizio si sente estraneo, ma successivamente scopre di esserne parte integrante. Metafora di una condizione che alle volte ci porta a sorridere mascherando un dolore: come se la vita riservasse ad ognuno di noi un copione già scritto ignorando i nostri sentimenti più intimi. Attraverso una ricerca interiore possiamo arrivare ad essere realmente noi stessi, considerando anche la fragilità come una ricchezza. La regia del video è stata firmata da Marcello Fonte (Vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista del film Dogman di Matteo Garrone, vincendo anche la Palma d’oro a Cannes come miglior film).

Per i live 2021 e’ stato allestito uno show che ripercorre tutto il loro repertorio, dal titolo “HO GUARDATO IL CIELO” Tour 2021, che prende il nome dal singolo omonimo, di cui il videoclip vede la firma nella regia dell’attore Mirko Frezza, e nel cast sono presenti 12 attori italiani.Tutti i proventi della commercializzazione sono destinati all’associazione no-profit Casale Caletto, nel quartiere romano La Rustica, che produce e distribuisce 1.600 pasti mensili destinati alle persone in difficoltà economica.

“Ho Guardato il Cielo”https://youtu.be/gLplpQLTBT8

Backstage https://fb.watch/5XDHJBYr-c/

Estratti:

Live intro + Treno del futuro https://fb.watch/5gQ7Cx1McT/

Alieno livehttps://fb.watch/5gQ0g4Ymms/

Il loro pop/rock ricco di contaminazioni sonore multiculturali è accattivante e coinvolgente, con una scrittura nei testi e nella musica, mai banale, adatto ad un pubblico trasversale ed eterogeneo.

Bio Artistica e Progetto Discografico 2021

La band La Scelta si forma a Roma nel 2006 e attualmente è composta da Mattia Del Forno (voce,piano,synth), Francesco Caprara (batteria,percussioni), Emiliano Mangia (chitarre) e Marco Pistone (basso). Si affacciano alla scena musicale e autorale italiana con una forte identità. Sono figli della scena new rock che invade la capitale da oltre un decennio. La loro musica parla lingue diverse, attinge dal ricco sottobosco italiano, guarda all’Europa e va a curiosare in giro per il Mediterraneo. Siamo sul terreno del suono multiculturale ma con radici salde nella tradizione testuale italiana.

Nel febbraio 2008 si classificano secondi al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Il Nostro Tempo” nella categoria “Giovani”, vincono il premio AFI (Associazione dei Fonografici Italiani e pubblicano il loro primo album dal titolo “Il Nostro Tempo”. Lo stesso anno suonano al concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni. Pubblicano poi il secondo singolo “La Grande Danza” e partono per tour un estivo.

“Il nostro tempo”

https://youtu.be/hNkj1lUqtkk

Nel 2014 si consolida la collaborazione con Ron: il brano “Sing In The Rain”, con cui l’artista partecipa al Festival di Sanremo di quell’anno, è firmato da Mattia Del Forno, così come altre quattro tracce presenti nel disco del cantautore “Un Abbraccio Unico”. Seguirà un tour estivo durante il quale La Scelta partecipa come ospite all’interno dello spettacolo.

A febbraio 2015 inizia un lunghissimo tour che vede La Scelta e Ron insieme sul palco per otto mesi di concerti in tutta Italia. Nell’autunno dello stesso anno Ron affida a Mattia la produzione del suo nuovo disco, “La Forza Di Dire Sì”, contenente 24 duetti con grandi artisti della musica italiana sulle note dei brani più conosciuti del cantautore. Il disco contiene anche due inediti scritti da Ron in collaborazione con Mattia (“Aquilone” e “Perdonami”).

Il disco esce a marzo 2016 ed i proventi i vengono devoluti ad AISLA. La band registra diverse tracce del disco e partecipa assieme ad altri 22 artisti al videoclip del singolo “Una Città Per Cantare 2016″, che arriva primo in classifica iTunes e diventa per diverse settimane uno dei brani più trasmessi dalle radio. Ad aprile 2016 parte “La Forza Di Dire Si Tour”: Ron e La Scelta condividono il palco riproponendo i più grandi successi del cantautore di Pavia. Durante l’estate dello stesso anno esce in rotazione radiofonica il singolo-duetto “Aquilone”. Il brano si posiziona nella top 10 delle canzoni indipendenti più trasmesse.

“Una città per cantare”

https://youtu.be/1Qb86n4Le88

“Aquilone”https://youtu.be/PjmWYJCmnsw

A dicembre 2016 esce in rotazione radiofonica un singolo della band “Tamburo”. La Scelta è autrice del brano “L’ottava meraviglia”, presentato da Ron al 67° Festival di Sanremo.

“Tamburo”

https://youtu.be/6tq1zZff1Eg

A ottobre 2017 è uscito in radio il primo singolo “Transoceanica” dal cd “Colore Alieno”. Il videoclip di “Transoceanica” ha vinto il “Roma Videoclip 2017″ – XV edizione festa del videoclip Indie”, Il “Roma Videoclip” è una speciale kermesse dedicata a evidenziare e a dare sempre maggiore risonanza a videoclip musicali innovativi ed indipendenti, considerati sempre più un micro film e una forma d’arte in costante evoluzione. E sempre il videoclip di “Transoceanica” è stato anche presentato l’11 novembre alla IV edizione del “Russia-Italia Film Festival”.

“Transoceanica”

https://youtu.be/SuWhzMtz6BU

Il 2018 si apre con il lancio nelle radio del secondo singolo estratto, “Alieno” il cui video esce in anteprima sul sito di Tgcom24 e dal 15 giugno è disponibile il videoclip di “Argilla”, realizzato con la partecipazione degli attori Mirko Frezza e Milena Mancini. Il video vince il premio “Rivelazione dell’anno” al Roma Videoclip Festival 2018 nella sezione “Big”.

“Alieno”

https://youtu.be/XQu8Gm2rkMk

“Argilla”

https://youtu.be/v5z9UobxaIU

A novembre 2019 esce il nuovo singolo “Ho guardato il cielo”, che fa da prologo al prossimo progetto discografico, concept/album omonimo…

…La Scelta e Mirko Frezza: musica e cinema, due realtà provenienti dallo stesso quartiere nella periferia Est di Roma, La Rustica. Voci di un contesto multiculturale spesso frainteso e sottovalutato ma che racchiude forza e rilancio proprio nella sua diversità. Mirko Frezza, attore in forte ascesa e attivo nel quartiere, ha rivoluzionato il mondo del sociale rafforzando l’Associazione no-profit Casale Caletto per restituire dignità alle persone disagiate.

Il videoclip di “Ho guardato il cielo”, diretto da Mirko Frezza e prodotto da Mirko Frezza e Massimiliano Filippini (Cameraworks) in collaborazione con LaserFilm, coinvolge un cast eccezionale composto da alcuni fra i nomi più significativi della tv e del cinema italiano, attori che hanno voluto mettere la propria faccia a fronte di un tema sempre attuale, al fianco di chi viene quotidianamente messo ai margini della nostra società. Hanno partecipato: Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesco Montanari, Giovanni Esposito, Francesco Acquaroli, Adamo Dionisi, Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Elisabetta Pellini, Nathalie Rapti Gomez, Lidia Vitale, Matteo Branciamore, Emanuela Annini, Daniela Virgilio, Mirko Frezza, Roberta Giarrusso.

A giugno e ottobre 2020 sono usciti in sequenza, in rotazione radiofonica, “Ballad2020” e “Ultimo Tango”, altri 2 singoli che fanno parte del progetto discografico, concept/album

“Ho guardato il cielo” prodotto dalla band su etichetta indipendente COFFEE RECORDS LABEL, che si completerà in questo 2021.

“Ballad2020”

https://youtu.be/Rvz_CfOPz5Y

“Ultimo Tango”

https://youtu.be/5Wj2W5DDT-Y

Il 9 luglio in uscita nazionale, il nuovo singolo inedito “Agosto a casa” (Coffee Records Label – Artist First), di cui il videoclip vede la firma nella regia dell’attore Marcello Fonte.Link YouTube “Agosto a casa”https://youtu.be/EiHUMv667j4

Rec “Agosto a casa”https://drive.google.com/file/d/1dEW58DzpktlBzKdmgvuRFQh2OZnW8Tc-/view?usp=drive_web

A settembre in uscita un reggaeton dal sapore estivo, in collaborazione con l’artista senegalese Ismaila Nbaye “Every Human Needs A Human”, che prevede un progetto ponte multiculturale tra il Senegal e l’Italia.

A ottobre 2021 in uscita un nuovo singolo “La via della seta”, di cui videoclip del brano vede la regia a cura di Diletta Di Nicolantonio.