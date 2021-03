La Sardegna passa dal bianco all'arancione - Terzo Binario News

Da lunedì il cambio di colore deciso dal ministro Speranza

La Sardegna passa dal bianco all’arancione.

La mappa

Dalla mappa dell’Italia della pandemia, dominata dal rosso, scompare l’unica macchia bianca: da lunedì 22 marzo la Sardegna cambia colore secondo la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, basta sulle indicazioni della cabina di regia.

Le regioni

Se la Sardegna passa dal bianco all’arancione, resta rossa la Campania e il Molise è l’unica regione lasciare il rosso per l’arancione.

Intanto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato di stare «ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa».

L’infezione

In questa Italia a tinte scure è in deciso aumento l’incidenza delle infezioni da virus SarsCoV2, mentre l’indice di contagio Rt rimane stabile all’1,6, secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) relativi al periodo compreso fra il 12 e il 18 marzo.

I dati giornalieri del ministero della Salute registrano oltre 25.700 nuovi casi; in leggero calo i decessi, che restano comunque su valori elevati.

I dati giornalieri

I dati giornalieri del ministero della Salute indicano che nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono aumentati da 24.935 a 25.735, con un incremento del 3%; sono stati individuati grazie a 364.822 tamponi con un tasso di positività del 7%, stabile rispetto al giorno precedente.

I ricoveri nelle terapie intensive sono stati 31 in più per un totale di 3.364 ricoverati. Nei reparti Covid si registrano 164 ricoverati in più, per un totale di 26.858.

Fra le regioni la Lombardia registra il maggiore incremento di casi in 24 ore, con 5.518, seguita da Emilia Romagna (3.188), Piemonte (2.997), Lazio (2.188), Campania (1.997), Veneto (1.917), Puglia (1.785) e Toscana (1.365).

I dati giornalieri sono il risultato di una situazione che il monitoraggio settimanale indica ancora in crescita, ad eccezione dell’indice di contagio Rt, rimasto stabile a 1,16. (Ansa)