La Rustica: vanno al supermercato e pagano solo alcune cose, poi tentano la fuga - Terzo Binario News

Due ghanesi di 22 e 28 anni sono entrati in un supermercato in zona “La Rustica” e, guardandosi intorno con fare circospetto, hanno iniziato a riempire gli zaini di alimenti e ne hanno messi alcuni nel carrello. I giovani sono stati notati dalla vigilanza privata dell’esercizio commerciale che ha subito chiamato il NUE, per segnalare quanto stava accadendo: l’operatore della Polizia di Stato ha immediatamente inviato due pattuglie.

Quando il 22enne K.I. ed il suo amico M.A. sono arrivati alle casse, hanno pagato la merce nel carrello, omettendo di tirar fuori ciò che avevano negli zaini. A quel punto la guardia giurata ha chiesto loro di mostrare cosa avessero negli stessi, palesemente pieni, e per tutta risposta K.I. Ha tirato fuori, dalla tasca dei pantaloni, un coltello a serramanico di grosse dimensioni e glielo ha rivolto contro minacciandolo, mentre M.A. lo ha spintonato per riuscire ad uscire dal negozio insieme al complice.

Mentre il vigilante ed un’altra dipendente cercavano di trattenere i due, sono arrivati gli agenti del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo e del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, che hanno bloccato ed arrestato i malviventi. Perquisiti, sono stati trovati con merce non pagata all’interno degli zaini e, addosso al 28enne, è stata trovata una bustina in cellophane trasparente contenente 1,88 grammi di marijuana.

La guardia giurata e l’altra dipendente sono stati medicati sul posto, da personale del 118, per le ferite riportate durante la colluttazione, mentre il “bottino” è stato riconsegnato al responsabile del punto vendita. Per K.I. ed M.A. si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli: tentata rapina aggravata in concorso è il reato di cui dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria.