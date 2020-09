La Rustica: 900 grammi di cocaina in casa, pensionato ai domiciliari - Terzo Binario News

In zona La Rustica gli agenti hanno effettuato servizi di osservazione e appostamento nei pressi di un’abitazione dove r da un 70enne in pensione, segnalato come probabile detentore di sostanze stupefacenti.

Dopo essere stato sottoposto a controllo i poliziotti hanno notato un forte stato di agitazione da parte dell’uomo e lo hanno incalzato, riuscendo a fargli ammettere di possedere due cassette di sicurezza, nascoste in un armadio, delle quali non deteneva le relative chiavi.

Una volta forzate, gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 900 grammi circa di cocaina che ha fatto emergere un grado di purezza pari al 97 per cento.

Il pensionato, incensurato, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a seguito del giudizio per direttissima.