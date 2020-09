"La ruota della 'fortuna' non gira a favore di Ladispoli" - Terzo Binario News

La lettera di Gaetano Minasi

“A Ladispoli si erge da foglie cadute ,escrementi dei cani , carte varie,marciapiedi e strade dissestate una grande ruota panoramica . Che i locali politici complice il Corona virus e incapaci di gestire la città abbiamo eretto, a favore dei cittadini, una ruota della fortuna.

“Fortuna” era una divinità onorata a Roma la cui origine si rimanda ad una divinità etrusca del Fato chiamata “Vortunma” cioè colei che rivolge l’anno. Simbolo della fortuna è la ruota che indica la natura capricciosa e incontrollabile del fato..A partire dal Basso Medioevo la metafora della ruota della Fortuna venne utilizzata anche in senso satirico per illustrare i mali della società. In tempi recenti Fantozzi raggiunge in paradiso la sua nuvoletta da impiegato e incontra Budda che lo spinge a reincarnarsi e chiede “Posso scegliere io chi essere nella nuova vita?” ottenendo la risposta “Nemmeno per sogno, vada alla ruota della fortuna”.

Ringrazio pertanto la locale amministrazione restando nella attesa di conoscere il piano attuativo che indichi come raggiungere non la ruota che è ben visibile ma la fortuna di essere bene amministrati che lo scrivente e la cittadinanza attendono da fin troppo tempo”.

Gaetano Minasi