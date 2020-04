La rotatoria di via Formia a Ladispoli: un'eterna incompiuta - Terzo Binario News

Costellata di buche e soggetta a continue perdite idriche

Un cittadino ladispolano si lamenta a gran voce per lo stato in cui versa la rotatoria di via Formia. Perdite continue e buche i problemi ormai irrisolti da anni.

“Sono 2 o 3 anni che tappano le buche con la sabbia e ogni mese gli operai ritornano. Una perdita di acque chiara e le bollette idriche lievitano. Per non parlare dell’asfalto bagnato sulla rotatoria e su via Formia, pericolose per chi passa. E alla fine nei nostri condomini manca la pressione idriche e sembra non interessare nessuno”.

