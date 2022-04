La Roma-Lido è un disastro, oggi manifestazione dei pendolari al Campidoglio - Terzo Binario News

Il sit-in è stato promosso dal Comitato dei Pendolari. Il Coordinatore Messina: “Ricevute tante promesse, speriamo prima o poi seguano i fatti”

Corse che saltano, treni che continuano a rompersi e lunghe attese in banchina.

È l’inferno quotidiano che i passeggeri della ferrovia Roma-Lido sono ancora oggi costretti a vivere.

Un segnale di speranza potrebbe arrivare sabato 9 Aprile, quando riapriranno le stazioni di San Paolo e porta San Paolo.

Grazie – annuncia ATAC – all’arrivo di un quarto treno CAF che ha completato la manutenzione. Troppo poco però per i pendolari della peggiore linea d’Italia perché secondo il cronoprogramma concertato tra ATAC, Campidoglio e Regione, i convogli in funzione avrebbero dovuto essere 7 e dunque il nuovo orario prevedrà ancora una frequenza ridotta.

“Nei primi incontri che abbiamo avuto con l’Assessore abbiamo notato che c’era una certa attenzione sulle nostre proposte, che sono appunto avere due treni in prestito dalla Metro A per coprire questo periodo di emergenza che però durerà a lungo, abbiamo coinvolto i municipi competenti, ovvero il IX e il X che all’unanimità si sono espressi favorevolmente e anche l’assemblea capitolina si è espressa favorevolmente – ha spiegato Maurizio Messina, Coordinatore del Comitato Pendolari Roma – Lido – dal punto di vista tecnico è fattibile e a questo punto è solamente un problema di volontà politica di farlo o meno questo passaggio Dovrebbe arrivare un quarto treno in esercizio, speriamo che agli annunci seguano i fatti. A gennaio dovevano essere addirittura 7 treni, poi fine mese, poi fine febbraio e poi questi nuovi 7 treni non si sono mai visti”.

Per tutti questi motivi il Comitato Pendolari ha lanciato per oggi, martedì 5 aprile un presidio assemblea in Piazza del Campidoglio.

“La abbiamo organizzata – prosegue Messina – perché crediamo che facendo da pungolo e da stimolo e facendo pressione sull’opinione pubblica si riuscirà a strappare qualcosa. La situazione è estremamente emergenziale, questa situazione continuerà a lungo e i treni sono in uno stato comatoso”

Intanto il governo ha cancellato i fondi per le corse straordinarie dei bus affidate ad ATAC in relazione all’emergenza covid, il che si traduce in circa un migliaio di corse in meno. Un taglio che colpirà in particolar modo le tratte di periferia.