La Roma arriva a Benevento... in FrecciaRossa - Terzo Binario News

Un treno Frecciarossa per il derby giallorosso. È partito alle 10:40 di oggi 21 febbraio il treno charter di Trenitalia che ha accompagnato in trasferta a Benevento la Roma, impegnata nella sfida contro i sanniti in programma allo stadio Ciro Vigorito alle 20:45.

L’ultima volta in cui i capitolini sono saliti a bordo di una Freccia è stata il 12 dicembre 2020, in occasione della partita contro il Bologna che li avrebbe visti impegnati il giorno seguente allo stadio Dall’Ara.

Segno dell’Alta Velocità vissuta durante il viaggio era stato l’andamento in campo: i romanisti chiudono il primo tempo con cinque reti all’attivo, realizzando un tipo di goleada, a metà gara, che si era vista solo due volte nella storia giallorossa (la prima nel 1930 contro il Padova, la seconda nel 1931 ai danni del Livorno). Sei i goal registrati al triplice fischio dell’arbitro, tutti nei primi 45 minuti, le autoreti di Andrea Poli e Bryan Cristante da una parte e dall’altra, le esultanze poi di Edin Džeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout e Henrikh Mkhitaryan per la squadra di Paulo Fonseca.

Benevento-Roma, precedenti e statistiche

Che anche il match contro il Benevento possa trasformarsi in una goleada lo lasciano pensare i precedenti tra i due club in Serie A. La Roma è infatti la squadra che ha segnato più volte ai sanniti da quando hanno raggiunto il massimo campionato: 14 goal in tre partite totali, mai meno di 4 per ogni incontro. Quattro le marcature dei beneventani, due delle quali viste nella gara d’andata di questa stagione all’Olimpico, conclusasi per 5 a 2 (Caprari e Lapadula per i campani, Pedro, Dzeko, Veretout e Carles Perez per i romani).

Il passato della Roma, inoltre, non è di buon auspicio per le neopromosse: la squadra della Capitale detiene infatti il primato in Serie A per vittorie consecutive (quelle attuali, 26) sia per match in goal di fila (53) contro i club provenienti dalla Serie B.

I giallorossi della Capitale poi non hanno mai mancato l’appuntamento con i tre punti dopo aver disputato incontri con concorrenti posizionati nella parte bassa della classifica: se si considerano i cinque principali campionati europei (Italia, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra) è l’unico club ad aver sempre vinto negli 11 match giocati.

Una speranza per il Benevento, a guardare le statistiche, comunque c’è: la Roma ha perso quattro delle ultime 6 trasferte, una striscia negativa (di almeno 3 sconfitte) che non si ripeteva dal gennaio 2013. Quattro le ha perse ma due le ha vinte e una di queste era contro il Bologna, quando ha viaggiato con il Frecciarossa.