La Risso e Fioravanti: "Colpa di Zingaretti se Ladispoli e il Lazio sono zona rossa" - Terzo Binario News

“Un doveroso ringraziamento ad Alessandro Grando per aver dimostrato di essere una guida forte, riflessiva e sicura in un periodo drammatico in cui la popolazione di Ladispoli ha bisogno di certezze.

Quanto alle polemiche di avversari fuori controllo che aizzano odio e paura ai danni di semplici cittadini, possiamo solo dire che non ci prestiamo al gioco: siamo sempre stati dalla parte del bene comune e non ci muoveremo da lì.

Vogliamo però esprimere solidarietà al Sindaco, attaccato sui social da ladispolani certamente spaventati, ma anche imbeccati da chi invece dovrebbe mettere da parte le differenze e collaborare.

Vogliamo infine ricordare che è stata la giunta regionale di Zingaretti a ridimensionare la sanità su tutto il territorio: una scelta che ci ha portato a vivere oggi in zona rossa, testimonianza di un fallimento che Ladispoli, e il Lazio tutto, non meritavano di vivere”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo consiliare Forza Italia