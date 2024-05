La rissa tra gli ospiti del centro richiedenti asilo • Terzo Binario News

La Polizia sta indagando per capire cosa sia accaduto ieri in via Popoli, zona Villaggio Falcone. Protagonisti di una lite alcuni ospiti del centro accoglienza richiedenti asilo.

Nella serata arriva la segnalazione alle forze dell’ordine: una volta giunte sul posto, trovano in strada un tunisino, il quale sostiene di essere stato aggredito da alcune persone che si trovano nel centro. Una volta all’interno della struttura, i poliziotti individuano tre soggetti che presentano delle escoriazioni. Uno rifiuta le cure mediche, gli altri no.