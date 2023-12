La riflessione natalizia di Giorgio Lauria • Terzo Binario News

“Dal tempo in cui il Dio invisibile (raccontato prima e dopo dalle religioni) si è reso visibile attraverso l’umanità del Figlio nessuna via religiosa doveva rendersi decisiva per interpretare o spiegare il vero volto di Dio.

Ecco perché il Cristianesimo non può essere accostato ed assimilato ad altre religioni, perché nel Cristianesimo è Dio che va incontro all’uomo, si rivela, si rende incontrabile da noi!

Si, i cristiani sono quelli che mettono fiducia nel racconto che Gesù fa di Dio e del racconto che gli evangelisti fanno di Gesù. Un Dio non più interpretabile per mezzo di caricature religiose distanti dalla Verità che coincide con l’Amore: un Dio che spia, che castiga, il Dio dell’identità culturale, della morale o dell’etica, il Dio degli eserciti, Colui che attraverso impianti precettistici include o esclude. Ancora oggi, il Gesù che nasce nella semplicità e spiega semplicemente Dio (attraverso le parabole e le immagini concrete della vita degli uomini e non attraverso ricerche raffinate o linguaggi e comunicazioni non a portata dell’uomo!) crea scandalo perchè svela definitivamente e capovolge i volti di Dio.

E le comunità cristiane, lungo il sentiero della storia ed ancora oggi, incapaci di amare e di amarsi al proprio interno (quanti attacchi ancora oggi al Papa che parla di Misericordia per tutti e che morde ai poteri forti ecclesiastici!), conflittuali con gli altri uomini che hanno altre idee o che professano altre religioni, portatori di etiche non negoziabili, non creano fiducia negli uomini che vorrebbero incontrare Gesù e non orientano verso il nucleo essenziale della fede: conoscere l’amore di Gesù, amare liberamente i fratelli e le sorelle in umanità, attendere che il Gesù umano torna alla fine dei tempi perchè è già risorto e, per effetto di tale evento, sperare una salvezza per tutti! Nel tempo in cui da più parti si invoca la necessità di rimettere

“l’umanità nell’uomo” (usando la bella espressione di Vasilij Grossman), con gioia e con maggiore convinzione i cristiani hanno sempre la possibilità di ricominciare dall’umanità di Gesù, osservando come Lui ha vissuto in mezzo agli uomini e alle donne del suo tempo! Umanità che non divide, che incontra tutti in ogni condizione, che ama in maniera preveniente (senza richieste di preventivo gesto di pentimento) che non orienta verso una salvezza particolare (all’interno del recinto religioso) ma viene a salvare tutti per mezzo della remissione totale dei peccati (senza prescrizioni di aree di non perdonabili!). E’ l’umanità e la pedagogia che educa all’amore largo, gratuito, incondizionato, che privilegia gli ultimi, gli scartati anche dalle comunità religiose (che preferiscono altre vie o verità distanti dall’amore), i peccatori incalliti e che, diversamente, ammonisce pesantemente quelli che nascondono i propri peccati ed abilmente si concentrano su quelli degli altri, i religiosi incalliti che non propongono e impongono le loro idee, quelli che abusano dei propri ruoli religiosi o laici all’interno delle comunità, quelli che sperano per loro stessi, quelli che indicano chi sta fuori e sta dentro! Ecco perchè il Natale significa che il Gesù umano desidera nascere ed abitare nel cuore degli uomini; Angelo Silesio (un mistico dei Paesi Bassi) osservava: “nascesse Cristo mille volte in Betlemme, se non nasce in te sei perduto…”.

Si, occorre ripartire dall’umanità di Gesù per vivere e raccontare l’essenziale: vivere l’amore con i fratelli e le sorelle in umanità, amare gli animali e l’ambiente tutto, sperare che la resurrezione del Gesù umano costituisca la caparra di salvezza per l’umanità e per il creato intero, nessuno escluso e riscatti privilegiando chi in questa vita non è mai nato, chi ha fatto pochi giorni, chi ha sofferto per malattie, chi è stato vittima delle guerre (quelle generate dalla necessità di utilizzare le armi in magazzino e per produrne altre!) chi è stato messo ai margini

dalle grandi ingiustizie del mondo civile e scartato da quel segmento religioso che tradisce la totale remissione dei peccati e la salvezza universale narrata dall’Uomo semplice di Betlemme! Buon Natale, festa universale che include tutti, festa che annuncia semplicemente, ancora oggi, che l’amore vince la morte!”

Giorgio Lauria