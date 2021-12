La riflessione del Natale 2021 di Giorgio Lauria - Terzo Binario News

“Nel tempo in cui forse sentiamo nell’aria la necessità di rimettere “l’umano nell’uomo” (secondo la bella espressione di Grossman Vasilij) il Natale che ricorda l’incredibile, cioè il Dio invisibile che si svela attraverso l’umanità del Figlio Gesù, costituisce ancora oggi una opportunità per comprendere l’evento dell’incarnazione, di un Dio che si fa carne in mezzo alla storia degli uomini.

E se è vero che il Gesù umano narra l’Amore per salvare l’uomo (secondo la spiritualità occidentale) o per deificare l’uomo, cioè Dio si fa uomo per dare natura divina all’uomo (secondo la spiritualità orientale), è possibile anche affermare che Dio si fa uomo per umanizzare l’uomo stesso: cioè ti dico, nella libertà, senza importi nulla, come puoi essere uomo o donna in mezzo agli uomini e alle altre donne! Ecco perché i cristiani se vogliono essere veramente umani in mezzo agli altri, devono necessariamente mettere al centro l’umanità di Gesù: il Gesù umano che fondamentalmente ha spiegato che per essere veramente umani è decisivo credere nell’amore largo, incondizionato, gratuito, preveniente. Forse proprio secondo l’intenzione dello scrittore russo citato, credere, nello spazio di libertà di ogni uomo o donna e di ogni genere umano, nell’amore, nella bontà, nella giustizia.

Si, i cristiani oggi se vogliono creare una differenza, altrimenti rischiano l’indifferenza degli altri, devono mettere al primo posto l’umanità di Gesù, e da questa umanità arrivare a Dio e poi alla Chiesa! Da tempo ormai si è creato un ribaltamento, poiché al centro vogliamo starci noi singoli, unitamente alla chiesa come autorità o comunità in cammino. Solo dall’ umanità di Gesù possiamo cogliere indizi, elementi o tracce di Dio, e solo con l’umanità di Gesù possiamo arrivare ad una chiesa, come singoli e corpo unitario, capace di raccontare la bellezza del Cristianesimo: smettendo di essere radicali nella morale, nelle etiche, nella disputa sull’identità culturale del Cristianesimo e mostrando, diversamente, una radicalità nell’essere capaci di amare gli altri, di essere più giusti, meno arroganti, più tolleranti, più attenti ai bisogni degli altri che hanno meno, più capaci di perdonare gli altri.

Sì il Natale ci ricorda, non solo nel tempo liturgico, l’uomo Gesù, di natura divina, ma capace di interessare gli uomini del suo tempo per la sua straordinaria umanità! Di questo ha bisogno oggi il mondo: di essere più umani, di avere uno sguardo di grande generosità nei confronti del pensiero degli altri, di avere a cuore il bene degli altri! Sì nel tempo in cui Dio non è compreso, non è cercato ed è bestemmiato dall’uomo, nel tempo in cui la Chiesa fa fatica a raccontare e vivere l’amore, l’umanità di Gesù forse ancora oggi può suscitare grande interesse. Ed i cristiani, più che raccontare loro stessi, le loro azioni e le loro opere per sentirsi protagonisti, hanno sempre l’opportunità di essere più umani semplicemente tentando di narrare, imitare e raccontare l’umanità del Bambino che ha tanto amato! Buon Natale