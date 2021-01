La rete Sociale Cerveteri Ladispoli torna alla carica: "Nessuna risposta dai comuni sui ritardi" - Terzo Binario News

“Torniamo a scrivere alle Istituzioni Pubbliche in indirizzo per fare il punto sullo stato dell’arte delle politiche sociali che ricordiamo, in base alla legge regionale n.11/2016 non dovrebbero più ricadere nelle competenze del singolo comune ma obbligatoriamente sui comuni associati fra loro, con compiti tecnico/amministrativi affidati al Comune capofila (per noi Cerveteri).

A tal proposito rammentiamo la Convenzione che i Sindaci hanno sottoscritto lo scorso anno proprio per consolidare la gestione associata.

Il 12 dicembre avevamo scritto una lettera in cui abbiamo chiesto impegni concreti per risolvere alcuni dei problemi su cui si erano cumulati rilevanti ritardi: prestazioni e servizi non erogati, fondi inutilizzati, con il rischio di non poterli più utilizzare e doverli restituire.

In ordine:

Centro “Vannini” per prevenzione abusi ai minori: preso impegno in regione per una rapida attivazione, passato più di un mese, ma il progetto non è ancora iniziato; “Disabilità gravissima”: fondi non utilizzati ammontanti a circa 600.000 euro ( oltre all’anno in corso fondi non spesi degli ultimi tre anni), più di 100 famiglie in attesa da mesi dell’approvazione della graduatoria e della conseguente possibilità di attivare i servizi e sostegni economici. “misure di contrasto alla povertà per l’inclusione sociale”: necessità di un coordinamento tra tutte le varie realtà associative che si occupano della colletta alimentare e altre tipologie di sostegni e aiuti, con l’obiettivo di strutturare un metodo di intervento che sappia coniugare trasparenza, professionalità e solidarietà, per attivare percorsi di reinserimento sociale dove le persone possano in autonomia provvedere ai bisogni primari con i propri mezzi economici. Adeguamento e omogeneizzazione delle tariffe stabilite per i servizi sociali: perconsentire il rispetto del contratto di lavoro CCNL della cooperazione sociale, così come recentemente ribadito nell’ODG approvato in Consiglio Regionale, collegato alla Legge di stabilità regionale 2021.

E abbiamo indicato solo alcune delle problematiche che vorremmo fossero affrontate con una certa celerità, anche se l’elenco sarebbe molto più lungo, ma siamo consapevoli che ancora non è stato organizzato un Ufficio di piano, con sufficienti risorse tecnico amministrative.

Ci sembra però che a distanza di un mese nessuna delle nostre indicazioni sia stata presa in considerazione, mentre permangono gravissimi disagi delle fasce sociali più fragili coinvolte. Altrettanto grave è il non avere ancora applicate tariffe adeguate all’applicazione del CCNL della cooperazione sociale.

Inoltre non abbiamo ricevuto dal Comune capofila, Cerveteri, nessuna risposta scritta, nessun invito a discutere delle eventuali difficoltà riscontrate, come se diciannove organizzazioni che si mettono in “rete” fosse un elemento del tutto ininfluente. La delusione è forte ma siamo determinati nel portare avanti i nostri obiettivi, anche con iniziative di denuncia pubblica dei gravissimi ritardi che permangono nella gestione delle politiche sociali.

16.01.2021

Firmatari:

Associazioni: Animo, Libera/Presidio Cerveteri-Ladispoli, Humanitas,Centro Solidarietà Cerveteri, Auser Cerveteri, Piccolo Fiore onlus, Nuove Frontiere, Habitat per l’autismo, Volontari Ospedalieri/Ladispoli e Volontari Ospedalieri Cerveteri, Euterpe APS, Associazioni maraa e donne in movimento.

Coop.ve sociali: Cassiaavass, Solidarietà, La Goletta, Luogo Comune.

Organizzazioni Sindacali pensionati CGIL CiSL UIL