La Regione Lazio investe 3 milioni di euro per teatri, cinema e librerie - Terzo Binario News

Nel Lazio investiamo altri 3 milioni di euro per sostenere i teatri, i cinema e le librerie.

Per noi la cultura e le sue professioni devono essere parte della rinascita che vogliamo costruire.

Non è un’azione isolata: in questi anni nella nostra regione abbiamo riaperto 70 teatri e stiamo facendo di tutto per sostenerne le produzioni.

Vogliamo più teatri, più cinema e librerie: ci aiutano a vivere meglio nei nostri quartieri e nelle nostre città, sono spazi di incontro e di crescita. Sostenere questo bellissimo mondo della cultura aiuta tutti a vivere meglio.

Ad annunciarlo è Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio