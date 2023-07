La Regione Lazio commemora la missione italiana in Somalia • Terzo Binario News

“La Regione Lazio non è soltanto sanità, ma un’Istituzione che ha il dovere di veicolare valori fondamentali. Per questo è stato importante commemorare, a distanza di 30 anni, la missione italiana in Somalia “Ibis”, all’interno di “Restore Hope”.

Nel commemorare i nostri caduti mi preme ricordare la costante attenzione all’essere umano, la capacità di creare empatia, leggere i bisogni, stabilire un dialogo forte con le comunità e i loro leader delle nostre missioni di pace.

Siamo lieti come Regione di esserci fatti megafono di questi principi. Quella in Somalia è stata un’operazione di grande umanità, professionalità e attualità che, ancora oggi, ci fa interrogare sul sistema della multilateralità.

Non c’è stata una volontà internazionale di risolvere determinate crisi. La Somalia è sull’orlo della carestia, in molti casi non c’è accesso umanitario”.

Lo scrive sul proprio profilo Social il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca