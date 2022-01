La Regione Lazio acquista undici treni nuovi di zecca - Terzo Binario News

Arrivano undici treni nuovi, cinque per la ferrovia Roma- Lido e sei per il tratto urbano della Roma- Viterbo, per rilanciare due tratte importanti per il trasporto pubblico della Capitale.

La decisione fa parte del processo di passaggio delle due linee dal Comune di Roma all’amministrazione regionale, con Cotral e Astral. Con l’impegno dei primi 100 milioni di euro, arriveranno sulla nuova linea Metromare per Ostia cinque nuovi treni, mentre sei saranno destinati alla Roma- Viterbo.

Ora avanti con la massima velocità sulla rigenerazione dei vecchi treni e con i lavori sull’infrastruttura.

Ad annunciarlo è il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti sul suo profilo social