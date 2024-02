"La Regione dice no al distributore vicino alla Palude di Torre Flavia" • Terzo Binario News

Esultano al Gruppo CiVAt Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente Cerveteri Ladispoli

“Apprendiamo con sollievo in queste ore che la Regione Lazio respinge ancora una volta il progetto di realizzare una stazione di carburante gpl e ricarica per veicoli elettrici in località Fontana Morella, al confine con l’area protetta del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.

L’invito, che rivolgiamo all’amministrazione comunale di Cerveteri e agli enti posti a protezione dell’area, è l’istituzione di un tavolo di lavoro sull’ipotesi di ampliamento dell’area protetta in linea con la strategia di valorizzazione e tutela della biodiversità, ovvero dell’ecosistema Palude”.

Gruppo CiVAt Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente Cerveteri Ladispoli